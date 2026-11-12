В начале 80-х наш отдел Укрчерметавтоматики внедрял автоматизированную систему раскроя полосы на прокатном стане мелкосортного цеха Макеевского металлургического комбината (ММК). На основе малой ЭВМ СМ-1!

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Мародерство в менталитете

При чем тут мародеры? При том, что цех был немецким, трофейным. Его вывезли из побежденной Германии. Вот постановления ГКО (Государственный комитет обороны), могущие касаться стана: № 7610 2 марта. Постановление. О вывозе прокатных станов и электропечей с немецких заводов "Герминенхютте" и "Прессверке" в г. Лабанд. № 7766 9 марта. Постановление. О вывозе двух прокатных станов с немецкого завода "Андреасхютте" акционерного общества "Ферейнихте Обершлезише Хюттенверке".

Я уже писал об этом (Статья "Грабеж Германии"), почему снова вспомнил? Потому что репарации и контрибуции накладывают после войны, их размеры оговариваются, а подобный "вывоз" считается грабежом и мародерством. То, что мародерство поставлено с размахом, на государственную ногу лишь усугубляет ситуацию – см. заголовок. О том и речь, какой народ, такая и страна.

Побудило вспомнить то давнее ограбление видео британского канала Sky News, освещавшего гуманитарную операцию в Олешках: российские военные не только перебрасывали силы, подвозили снаряды и прятали технику, но и крали гуманитарную помощь. Не мне вам рассказывать про тотальное мародерство русских в Украине в 2022-23 годах, потом им стало не до того.

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Тут следует заметить, что традиция грабежей у них давняя, многовековая, и мало кого удивляет карикатура 1854 года в парижском журнале "Шаривари" о мародерстве русской армии в Валахии. Я даже поместил в английский перевод своей книги "Синоп – пиррова победа". Но грабили русские и до этого. Можно даже сказать, что Российская империя была построена на систематическом ограблении соседних земель и народов. Собственно говоря, именно этому по сути посвящена известная книга Александра Эткинда "Внутренняя колонизация. Имперский опыт России".

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А подвиг на написание этого материала недавний поучительный пост Златы Рапп-Гервалдиене (Zlata RappGervaldiene) в Фейсбуке. Привожу его.

"Принципы российской армии

В связи с постоянными дискуссиями, кто за что воюет, вопрос этот легко рассмотреть в исторической плоскости. Например, в европейских армиях было то, к чему с глубочайшим презрением относились российские владыки: маркитанты и маркитантки.

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Ведь что нужно солдату на войне, кроме принадлежностей, облегчающих его быт? Расслабиться и снять стресс, что происходило при помощи алкоголя, покупаемого у маркитанток и, разумеется, женское внимание, которое точно так же покупалось. Все это, как ни удивительно для многих, дисциплинировало армию и приучало к определенной культуре поведения, к мысли, что за товар нужно платить и вести себя уважительно. Абсолютно немыслимым было бы наброситься на женщину вдесятером и растерзать ее до потери сознания.

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В российской бравой армии, презирающей подобные странности в виде оплаты услуг, дело обстояло совершенно иначе. Петр I, создавший регулярную армию, ввел некоторую ясность в вопросах поведения на захваченных территориях: "Когда город или крепость штурмом взяты будут, тогда никто да не дерзает хотя вышнего или нижняго чина, церкви, школы или иные духовные домы, … без позволения и указу грабить".

Тем не менее, здесь мы видим два ключевых понятия. Первое, запрет на грабеж распространяется лишь на школы и духовные учреждения. Второе: даже их нельзя грабить без позволения. Кто же помешает такое позволение дать?

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Перспектива грабежей и насилия были основной движущей силой русской армии. Ради чего еще сражаться рекруту, призванному от сохи на пожизненную службу? А при Петре I она была именно пожизненной и лишь позже сокращена до 25 лет. За абстрактную Родину, регулярно меняющуюся в границах? За царя-батюшку?

Кстати, весьма характерен эпизод, произошедший во время Семилетней войны. После четырех лет сражения с Пруссий, когда войска Российской империи уже стояли у Берлина, новый царь Петр III, обожавший императора Фридриха, приказывает развернуться на 180 градусов и, разорвав союз с австрийцами, воевать уже не за них, а против, и не против Пруссии, а за нее. И что вы думаете, произошла революция? Ведь солдаты в этой войне теряли боевых товарищей, терпели невзгоды, их ранило и калечило. Это должно было происходить не просто так, а за что-то. Должна у них быть какая-то патриотическая идея? Не правда ли? Но нет. Революции не произошло.

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Зато очень популярна была мысль полководца Суворова, изложенная позднее в книге "Наука побеждать". Вот какой стимул он дает солдатам: "Возьмите город – все ваше. Возьмите крепость – все ваше". И они брали, грабили, убивали и насиловали. О "подвигах" суворовских молодцев сохранилось колоссальное количество воспоминаний, что в Польше, что в Турции. А. Петрушевский в своей книге "Генералиссимус князь Суворов" рассказывает: наши солдаты кричали: "Никакого им пардона", – и уничтожали всех, кто попадался под руку.

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Прочитав устав Петра Великого, относительно неприкосновенности духовных заведений, типа церквей, теперь мы можем обратиться к документам. Цитировать все материалы по грабежам и иным разбоям его армии было бы утомительным и просто лишним, поэтому я предлагаю на рассмотрение интереснейшие цитаты из Витебской летописи в бытность этого города в подчинении Речи Посполитой:

"Въ лѣто 1704 Царь взялъ Нарву (Ruchodziew), потерявъ немало войска. По взятіи, велѣлъ всѣхъ вырѣзать.

Лѣта 1708. Царь Петръ Алексѣевичъ выжегъ городъ Витебскъ мѣсяца сентября семнадцатаго дня.

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Въ лѣто 1708 капитанъ Salawow съ 5 000 конныхъ казаковъ и калмыковъ, мѣсяца сентября двадцать восьмого дня, выжегъ цѣлый Витебскъ: замки, городъ, ратушу, лавки, Узгорье, Заручевье, Задунавье, четыре костела, двѣнадцать церквей, а зъ Зарѣчья взялъ выкупъ 600 талеровъ битыхъ.

Этотъ же злодѣй съ злодѣями казаками передъ тѣмъ выжегъ Могилевъ, Быховъ, Дубровну, Оршу и Кадинъ, не пощадивъ, ни господскихъ дворовъ и никого.

Въ лѣто 1708, въ мѣсяцѣ ноябрѣ, чрезъ Витебскъ шло 300 казаковъ съ капитаномъ Мерлинымъ, который взялъ съ мѣщанъ выкупъ 600 талеровъ."

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Итак, мы обнаруживаем очередные подвиги славных русских богатырей. Предсказуемая резня мирного населения, грабежи.

Но ограничивались ли не стесненные культурой поведения солдаты только террором чужого им населения? Разумеется, нет. Во время войн это принимало ужасающие формы, но и мирное время ничего хорошего ждать не приходилось."

Россия неизменна

Злата начала свой пост с маркитанток. Да, они в определенной степени окультуривали вояк, не давали им вконец оскотиниться. Но в русской армии сей институт не прижился, а снабжали ее всегда плохо. Как и сейчас. Приведем цитаты из писем солдат, осаждавших бедную Нарву.

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"А стаим мы под Ругодивом четвертую неделю и помираем холодною и голодною смертию: хлебы стали дорогие, копеяшной хлеб покупаем по два алтына. И ты пожалуй, батюшко Степан Прокофьевич, будет тебе возможно самому побывать, и ты привези мне шубу какую-нибуть, да рубашку с порткам, да упоки хорошие или черевики, вскоре, не мешкав. А буде самому невозможно, и ты с кем-нибуть пришли, крепко нужно, да хлеба хотя на гривну денег, а я здесь денги все заплачу".

"Пожалуй, батюшко, купи нам харчу: снетков, да заспы, да толокна, по чему-нибудь, да будет добудешь сухарей, и ты, пожалуй, пришли, сколко добудешь. А денег мы к тебе послали з братом рубль десеть денег. А чешо не достанет, и ты, пожалуй, своими заплати и ко мне отпиши, а я здесь з братьи зберу да к тебе тотчас отошлю. А денги мы послали к тебе с тем же мтеским мужиком. Да пожалуй, батюшко, купи мне сапоги жилецкие попространней. Да пришли, пожалуй, рубашку, да портки, да шубу. А хотяшь у нас всем в полку скудно, толко я, многогрешной, не тужу о своем домашнем житии".

Окопные письма русских солдат, 1701 год, осада Нарвы (Ругодива). Из Государственного архива Швеции.

Стабильность…

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