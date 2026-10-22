Насыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех

Нас ждет приятный день, и Луна в Рыбах создаст приятную, спокойную атмосферу. Это очень хорошее время для обучения, духовного развития и работы над отношениями. Луна в Рыбах также способствует развитию интересов, поэтому сегодня смело займитесь каким-нибудь интересным хобби.

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Вечер идеально подойдет для отдыха – желательно в красивом месте и в компании друзей. Свидания и новые знакомства также окажутся успешными, пишет Vogue.

Овен

Вам может быть трудно сосредоточиться на повседневных делах, монотонной работе или покупках. Сатурн в соединении с другими планетами заставит различные скрытые эмоции влиять на ваши решения, и вам понадобится больше времени на размышления. Не спешите делать то, что вам абсолютно не нужно. После обеда будет спокойнее, просто не позволяйте чужим жалобам испортить вам настроение или добавить лишней работы.

Телец

Не бойтесь смелых решений. Верьте в себя и найдите новую цель, которую хотите покорить. Тригон Меркурия продолжает вселять в вас смелость, а тригон Венеры приносит признание. Только обязательно берите с собой в магазины разумных друзей, потому что вы можете внезапно обнаружить, что хотите все. Вы можете потратить слишком много на красивые, но ненужные вещи. Будьте благоразумны; не каждая распродажа стоит таких жертв.

Близнецы

Вы будете заняты, и день пролетит незаметно. Разные люди захотят с вами пообщаться, и скучные разговоры могут затянуться. Однако из этого выйдет что-то хорошее. Особенно важно обсудить идеи, которые обеспечат вам быстрый приток денег. Вы станете более оптимистично смотреть на свою профессиональную жизнь, что будет способствовать успеху. Также может появиться интересное предложение о стажировке или поездке. Вечером стоит позаботиться о своем здоровье и немного расслабиться перед сном.

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Рак

Вы будете в хорошем настроении и готовы взяться за более сложные задачи. Тригон Луны предвещает более интересные дискуссии – сегодня отличное время для развития новых интересов. Во второй половине дня отдохните и найдите время для развлечений, предпочтительно интеллектуальных. Хороший фильм или статья придадут вам смелости и вдохновят на действия. Успех в любви продолжается, поэтому не отказывайтесь от свиданий.

Лев

У вас появится множество блестящих, даже революционных идей по оптимизации различных обязанностей. Вам захочется изменить мир, но сегодняшнее соединение Марса благоприятствует бесконечным дискуссиям, а не конкретным действиям. Не волнуйтесь, вы вернетесь к этой теме завтра. Сегодня займитесь домашними делами или приготовлением еды, и вы многого добьетесь. Тригон Солнца к вашему знаку также благоприятствует здравоохранению.

Главные истории дня

Дева

Вы будете заняты, так как с вами свяжутся различные важные люди. Ваши обязанности могут затянуться, даже если они окажутся интересными. Однако сохраняйте позитивный настрой и обсуждайте идеи, которые принесут доход. Во второй половине дня также может появиться интересное предложение о стажировке или поездке. Вечером стоит позаботиться о своем здоровье и немного расслабиться, вместо того чтобы заставлять себя брать на себя больше обязанностей.

Весы

Вы начнете внимательнее прислушиваться к тому, что говорят люди. Стоит стремиться к признанию, но не любой ценой. Если кто-то вас пилит, может быть, он вам завидует? Наблюдайте за коллегами и делайте выводы, но не позволяйте этому испортить вам настроение. Ваши идеи будут очень хороши, и время покажет, что во многих случаях вы правы. Вечером стоит поболтать с друзьями, но Солнце в соединении советует избегать сложных тем.

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Скорпион

Тройничок Луны благоприятствует вашей карьере и советует быть умнее конкурентов. Будьте дипломатичны, уделяйте больше внимания эмоциям людей и тщательно задавайте важные вопросы. Вы можете многого добиться, особенно если будете контролировать свои нервы. Послеобеденное время идеально подходит для отдыха в красивом месте, например, в спа-салоне или парке. Не переживайте из-за покупок или обязанностей. Не все будет идеально, но ваша семья вас оценит.

Стрелец

Вы будете амбициозны, сообразительны и находчивы. Сосредоточьтесь на важных задачах, и вы многого добьетесь. На работе воспользуйтесь возможностью эффективно справиться со сложной задачей, и остаток недели пройдет спокойно. Избегайте конфликтов во второй половине дня, потому что кто-то будет отчаянно нуждаться в вашей поддержке. А пока вы можете выбрать прогулку или спорт вместо того, чтобы беспокоиться о чужих проблемах.

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Козерог

Секстиль Луны к вашему знаку подарит вам прилив амбиций. Вас будут привлекать новые идеи, и вы не будете бояться работать усерднее, чтобы заработать больше. Секстиль Меркурия к вашему знаку также поддержит вас сегодня, поэтому не сдавайтесь, ведь в конечном итоге вы добьетесь своего. Однако во второй половине дня замедлите темп и не критикуйте близких, и вы избежите недоразумений. Вечером йога или плавание, а затем просмотр серии сериала значительно улучшат ваше настроение.

Водолей

Вы будете требовать, чтобы все уважали ваше мнение. Вы можете резко отчитать любого, кто с вами не согласен. Только не слушайте сплетни, так как они могут попытаться манипулировать вашими чувствами. Больше дипломатии поможет вам достичь ваших целей и получить желаемое. Это также хороший день для небольшого домашнего дела. Вы будете чувствовать себя лучше в гармоничной обстановке.

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Рыбы

Луна в вашем знаке принесет вам успех, позволяя действовать быстро и эффективно. Вы почувствуете, что трудности можно преодолеть, и у вас появится желание получить повышение или прибавку к зарплате. Действуйте и верьте, что люди могут помочь вам достичь ваших целей. Помните о данных вам обещаниях, и все встанет на свои места. Вечером вы найдете время для отдыха или физических упражнений. Венера в тригоне также благоприятствует любви и новым знакомствам, но ничего не форсируйте. Если у любимого человека другие планы, не обижайтесь.

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