Последствия российских обстрелов: Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Еще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотМужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городе"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут люди"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут людиПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Последствия российских обстрелов: Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
120
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением и восстановительными работами в Днепропетровской области, также шла речь о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых громадах. Отдельное внимание уделили работе транспортной системы Киева в условиях нынешних вызовов.

Глава государства поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и достаточный резерв автобусов для столицы. Также правительство должно подготовить меры для поддержки бесперебойной работы наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Об этом сообщил глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Ситуация с наземным транспортом в Киеве в условиях отключений света

Отдельно во время селекторного совещания говорили о вызовах в Киеве. По словам Зеленского, премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко, министр внутренних дел Иван Выговский представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
21,2 т.
Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездов
21,2 т.
Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездов
OBOZ.UAOBOZ.UA
12,3 т.
Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить
12,3 т.
Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить
Иван ЧерленскийИван Черленский
10,2 т.
На Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончится
10,2 т.
На Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончится

"Прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных районах Киева", – отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева. 

Ситуация в Днепропетровской области

Отдельной темой селекторного совещания стала ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области. В частности, там продолжаются восстановительные работы после ударов этой ночью, в результате российских обстрелов без света в области оставались более 600 тысяч абонентов.

"Днепр, Павлоград, Каменское, другие города и громады области. На пике отключений без электричества были более 600 тысяч абонентов – люди, предприятия, критическая инфраструктура", – написал глава государства.

Он отметил, что подача электричества постепенно восстанавливается, и поблагодарил все ремонтные бригады, каждого энергетика и все задействованные службы.

Также на селекторном совещании были доклады о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых громадах.

И отдельно шла речь о задачах для МИД Украины и дипломатической команды Офиса президента накануне международных мероприятий ближайших недель.

"Готовим новые пакеты энергетической поддержки для Украины и дополнительные финансовые инструменты, чтобы поддержать украинцев этой зимой", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 8 ноября в Днепропетровской области Россия вновь массированно атаковала энергетику. В результате обстрелов повреждены важные энергообъекты области. Энергетики подчеркнули, что ремонтные работы осложняются повторными атаками.

В результате очередного обстрела более 600 тысяч человек остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходили на работу от генераторов.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, наиболее повреждена инфраструктура в Днепровском и Каменском районах

В результате вражеских обстрелов 8 ноября Днепр вновь остался без света и воды. Отключения начались ночью, а из-за обесточивания тяговых подстанций прекратил работу и электротранспорт. Это уже второй масштабный блэкаут в областном центре за последние две недели. Утром люди искали, где запастись питьевой водой и зарядить телефоны и пауэрбанки. У водных киосков выстроились очереди: горожане покупали воду в больших емкостях, чтобы ее хватило на ближайшие дни.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что работу канализационной системы удалось стабилизировать. На левом берегу воду подают с помощью генераторов, тогда как на правом над восстановлением водоснабжения работают энергетики.

Россия продолжает атаковать мосты

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, после попадания нескольких российских ракет движение через мост перекрыто в обоих направлениях. На мосту работали сотрудники коммунальных служб и спецтранспорт.

В связи с перекрытием движения через Северный мост в Киеве обнародовали временную схему проезда по проспекту Романа Шухевича в направлении моста. Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели разные маршруты объезда.

Согласно карте, водителям легковых автомобилей нужно повернуть направо возле торгового центра, объехать этот участок в обратном направлении и выехать на Подольский мостовой переход.

Для грузового транспорта организовали место для разворота на проспекте Романа Шухевича возле моста через реку Десенка. Оттуда водители должны ехать в обратном направлении и повернуть направо на Подольский мостовой переход.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 8 ноября, в Киеве частично восстановили движение по Северному мосту, который временно работал с ограничениями. Отныне им смогут пользоваться автобусы, а также легковые автомобили, однако доступность полос будет зависеть от направления движения. Перед принятием решения ученые провели техническое обследование моста.

Похожие темы
Обстрелы КиеваРоссийские обстрелыВойна в УкраинеОтключение электричества в УкраинеВоенные преступления РоссииСеверный мостУкраинаКиевДнепртранспортВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийСергей КорецкийСергей КорецкийИван ВыгивскийИван Выгивский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!