Хочется сказать вам что-то жизнеутверждающее, но не фальшивое.

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Наша война всегда шла по синусоиде. Мы на пике, они на пике, мы снова на пике. В июле большинство из нас испытывали подъем от грандиозного разгрома мидлстрайками. Мы были на пике. Сейчас мы подавлены и растеряны из-за разгрома, устроенного нам реактивными шахедами. Они на пике. Но скоро это изменится.

Далее текст на языке оригинала.

Попереду дуже багато поганих новин. Орки розпочали додаткову мобілізацію, в бюджет закладають на 30% більше на війну, нас чекає складна зима, партнери не можуть виконати свої зобов'язання, ніхто не дає ракети петріот... Але давайте чесно визнаємо – це все ми маємо кожен рік цієї огидної війни. Кожен рік вони мобілізують людей, збільшують витрати, кожен рік нам важко пройти зиму, кожен рік ми маємо битись за кожну додаткову одиницю техніки і додатковий мільярд на допомогу. Не виключено, що НАБУ випустить ще один новий сезон своїх плівок. Все це відбувається постійно.

І тим не менше, наступає час, коли ми їм робимо роз...б. Буде ще більше новин позитивних з фронту, де Третій корпус провів вражаючу операцію, і число полонених значно більше, чим вже озвучено. В найближчі тижні виросте відсоток збиття реактивних шахедів, до грудня виросте число наших діпстрайків і уражень. Кінець – кінців партнери закриють свої зобов'язання, як і робили це в попередні роки. Я навіть впевнений, що до кінця року вирішиться проблема Ірану і нарешті знову впаде ціна на нафту.

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Ми вистоювали, знаходили сили, креативили і влаштовували черговий роз..б оркам. Так буде і цього разу.

Давайте підтримувати більше один одного. Зрештою, у нас і немає нікого іншого, окрім нас самих.

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