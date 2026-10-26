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"Наша мечта сбылась": история защитника Мариуполя Александра Гавришенко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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"Наша мечта сбылась": история защитника Мариуполя Александра Гавришенко
Защитник получил собственную квартиру. Источник: "Сердца Азовстали"

Защитник Мариуполя, нацгвардеец Александр Гавришенко, переживший тяжелое ранение, ампутацию ноги и российский плен, получил поддержку от "Серця Азовсталі" – проекта Рината Ахметова, направленного на помощь защитникам Мариуполя и их семьям в восстановлении после пережитого.

С начала полномасштабного вторжения Александр защищал Мариуполь. Вместе с побратимами он держал оборону города, а позже находился на территории завода "Азовсталь", который стал одним из последних очагов украинского сопротивления.

Во время обороны военнослужащий получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу.После ранения Александр также пережил российский плен. Позже ему удалось вернуться в Украину и воссоединиться с семьей. Однако жилье семьи осталось в оккупированном Мариуполе, поэтому после возвращения одним из важнейших вопросов стало обустройство нового дома.

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В декабре 2023 года защитник получил собственную квартиру в Киевской области в рамках программы "Вдома". Жилье было обустроено с учетом потребностей семьи, чтобы Александр, его жена и ребенок могли начать новый этап жизни в комфортных условиях.

"Наша мечта сбылась. В этой квартире все продумано, есть все необходимое для нашей семьи, для ребенка. Хочу выразить благодарность Ринату Ахметову за возможность получить это жилье. Я и моя семья потеряли жилье в Мариуполе. И собственная квартира нам была очень нужна", – рассказал Александр Гавришенко.

Для "Серця Азовсталі" важно не только помогать защитникам Мариуполя преодолевать последствия ранений и плена, но и поддерживать их дальнейший путь. После войны, потери здоровья или дома человеку важно вновь почувствовать опору, быть рядом с семьей, строить собственные планы и видеть возможности для будущего. Именно в этом заключается суть посттравматического роста – пути от реабилитации к самореализации, который сегодня является ключевым направлением работы организации.

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