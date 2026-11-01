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"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,1 т.
"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя
Игорь Симчич с позывным "Ветер" – сын легендарного сотенного Украинской повстанческой армии Мирослава Симчича. Источник: Скриншот

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Симчич с позывным "Ветер" – сын легендарного сотенного Украинской повстанческой армии Мирослава Симчича, известного как "Кривонос". Сегодня он служит в 3-й отдельной штурмовой бригаде 3-го армейского корпуса и продолжает борьбу за независимость Украины, которую когда-то вел его отец.

О своей семье, советском детстве, пути в украинское национальное движение и военной службе Симчич рассказал Новинарне. Он также поделился воспоминаниями об отце, который значительную часть жизни провел в советских лагерях, и объяснил, как его борьба повлияла на собственный жизненный выбор

Каким было детство сына сотенного УПА

Игорь Симчич родился и вырос в Запорожье. Его отец после освобождения из заключения не мог поселиться в западных областях Украины, поэтому переехал в Запорожье, где познакомился с будущей женой. Когда Игорю было три года, Мирослава Симчича снова арестовали.

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''Наша цель – великая Украина!'' Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя

Игорь Симчич с родителями. Источник: Скриншот

Из-за этого мальчик рос преимущественно без отца. Семья поддерживала с ним связь во время свиданий в местах заключения, однако о многом Игорь узнавал лишь позже. Дома семья общалась на украинском, но на улице преобладал русский язык.

По словам Симчича, в Запорожье он рос в советской информационной среде, где о повстанцах рассказывали страшилки. В частности, "бандеровцев" изображали жестокими людьми, которые якобы нападали на мирных жителей. Настоящую историю борьбы УПА он начал осознавать уже в подростковом возрасте.

''Наша цель – великая Украина!'' Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя

Мирослав Симчич после второго ареста. Источник: Скриншот

От национального движения к Вооруженным силам

После учебы в институте Симчич вернулся в Украину и поселился в Коломые. В 1989 году он присоединился к национальному движению, участвовал в мероприятиях в поддержку украинского языка и независимости, а впоследствии вступил в несколько патриотических организаций.

Однажды мужчину задержала милиция в Косове за сине-желтый флаг, с которым он шел после греко-католического богослужения. Тогда украинская символика еще не была легальной в СССР. После жалобы в прокуратуру ему вернули флаг и личные вещи.

''Наша цель – великая Украина!'' Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя

Игорь Симчич с позывным "Ветер". Источник: Скриншот

Позже Симчич получил юридическое образование, занимался общественной и политической деятельностью, а также участвовал в Майданах. В конце концов он решил вступить в Вооруженные силы Украины. По его словам, он служит в армии уже пятый год.

Какую цель отец передал следующему поколению

Сегодня Игор Симчич – старший лейтенант и заместитель командира роты по психологической поддержке личного состава в 3-й отдельной штурмовой бригаде 3-го армейского корпуса. Он отвечает за моральное состояние военнослужащих и боевой дух подразделения.

Мужчина подчеркивает, что не считает свое происхождение основанием для особого отношения. В то же время он помнит слова отца о том, что борьба за Украину должна продолжаться в следующих поколениях.

"Наша цель – Великая Украина", – сказал Симчич, вспоминая убеждения Мирослава Симчича.

''Наша цель – великая Украина!'' Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя

Игорь Симчич с позывным "Ветер". Источник: Скриншот

По его словам, отец понимал, что может погибнуть в борьбе, но стремился увидеть независимое государство. Когда Украина обрела независимость, он был счастлив и считал, что теперь младшее поколение должно сохранить и развить достигнутое.

Сам Игорь Симчич убежден, что украинцы должны осознавать общую ответственность за будущее страны. Он призывает общество не оставаться в стороне от войны и помогать армии.

Как писал OBOZ.UA, младший сын украинского диссидента Степана Хмары добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. По словам его зятя, скрипача Василия Попадюка, 23-летний Тарас стремился попасть на фронт еще с первых дней полномасштабного вторжения.

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