Наш единственный приоритет – боеспособность армии: Порошенко передал военным очередную помощь и поздравил с рекордным уничтожением оккупантов

Вооруженные Силы Украины установили рекорд – за сутки отминусовали 2 250 оккупантов. Это означает, что наше войско крепко держит фронт, сдерживая врага. И Путин не сможет покорить Украину, пока у украинцев есть такая сила – своя армия.

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Об этом сказал Петр Порошенко во время встречи с представителями подразделений, которые получили очередную партию техники и оборудования. Он поздравил Силы обороны с рекордным уничтожением оккупантов.

"путин хочет убедить нас, что Украина устала от войны и не способна держать удар российских войск. Что украинская экономика обескровлена, а мы не можем финансировать собственную армию. Что партнеры устали от Украины и постепенно прекращают ее поддерживать. Все это – ложь. Потому что единственный, кто устал от Украины, – это путин. Он застрял и не знает, что с ней делать. Наша задача – показать ему путь в хорошо известном направлении", – считает Петр Порошенко.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины установили рекорд по количеству обезвреженных российских оккупантов – 2 250 за сутки. Это означает, что наше войско способно сдерживать врага и обеспечивать жизнеспособность страны", – подчеркнул пятый Президент.

19 подразделений Сухопутных войск, ДШВ, Воздушных сил и Сил территориальной обороны получили помощь от Фонда Порошенко почти на 15 млн грн. Это контейнерные прачечно-душевые комплексы на базе прицепов, багги, квадроциклы "Муравей" и мобильные пилорамы для обустройства позиций.

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"Наше войско крепко держит фронт. И у нас не должно быть никаких других приоритетов, кроме усиления обороноспособности армии. "Европейская Солидарность" будет бороться за повышение денежного довольствия военных и выделение 500 миллиардов гривен на оборонный сектор в бюджете на 2027 год. Это средства, которые должны работать на украинское войско, а не тратиться на раздутые зарплаты чиновников и видосики", – считает Порошенко.

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Как известно, "Европейская Солидарность" требует исключить из проекта Госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвободившиеся средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию как минимум полтриллиона гривен.

"Наши требования конкретны: как минимум 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного довольствия; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.