Миллиардные доходы из украинских недр во время войны, роскошная жизнь в Европе и беспрепятственный контроль над львовскими месторождениями – именно так выглядит бизнес-империя экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского, которую он заботливо переписал на своих дочерей! Пока сам экс-чиновник, запомнившийся рекордной взяткой в 6 миллионов долларов руководителям антикоррупционных органов, скрывается за границей, его дочери – Анна и Карина Злочевские – стали официальными номинальными владелицами ключевых газовых активов страны. Именно через их ООО "Пари Нафтогаз" семья беглеца сейчас блокирует открытый аукцион и фактически присваивает себе государственное Стинавское нефтегазовое месторождение во Львовской области.

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Схема, реализованная семейным кланом Злочевских, поражает своей дерзостью. Формально учредителями ООО "Пари Нафтогаз" выступает кипрский офшор Semigin Holdings Limited, а конечными бенефициарами – сами сестры Злочевские. Однако все юридические решения, принимавшиеся в связи со спецразрешением № 5398, указывают на единый центр управления. Еще осенью 2021 года, готовясь к очередному перераспределению рынка, из материнской компании Злочевского ООО "Пари" было выделено новое юридическое лицо – "Пари Нафтогаз", куда сразу "перебросили" стратегическую лицензию на Семигиновское месторождение. Далее дочерние компании экс-министра посредством серии внутригрупповых сделок по схеме № 15-К/П скупали у самих себя геологические данные и результаты сейсморазведки у фирмы "Геоюнит", чтобы юридически разорвать связь между спецразрешением и реальной информацией о глубине залегания пластов.

Самое циничное в этой истории – то, как именно семья Злочевского использует "лазейку" в документах, созданную чиновниками Госгеонедр во времена Романа Опимаха. В июле 2022 года, когда в стране продолжалась полномасштабная война, компании Анны и Карины Злочевских выдали новый бланк разрешения, из которого внезапно "выпали" все ограничения по глубине добычи. Хотя согласно официальному протоколу ДКЗ залежи Семигиновского месторождения находятся на глубине 3605–4540 метров, семья Злочевских, воспользовавшись отсутствием цифр в бланке, заявила свои права и на расположенное выше Стинавское месторождение (2800–3600 м). Когда государственная "Укрнафта" после аннулирования лицензии подсанкционного разработчика попросила выставить Стинавский участок на прозрачные торги, именно наличие "безлимитной" лицензии дочерей Злочевского стало формальным поводом для отказа государству.

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Ни один здравомыслящий наблюдатель не поверит, что 30-летние дочери экс-министра самостоятельно разрабатывают подобные многоходовые юридические комбинации, покупают геофизические данные и манипулируют границами месторождений на Львовщине. Это классическая семейная ширма, за которой Николай Злочевский продолжает управлять своей добычей газа. Более того, этот клан уже имеет богатый опыт "работы" с правоохранительными органами: в свое время именно из-за странной забывчивости прокуроров САП, пропустивших сроки обжалования, компании Злочевских ("Пари", "Техноресурс", "Надрагаз") сохранили свои специальные разрешения. Ходят слухи, что сейчас, когда СБУ оценивает годовые убытки государства от махинаций на Стинавском месторождении в более чем 1 миллиард гривен, посланцы семьи Злочевских уже активно ищут "выходы" к силовикам, чтобы смягчить позицию спецслужб и оставить за собой бесплатную добычу 43 тонн нефти и 68 тысяч кубометров газа ежедневно.

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