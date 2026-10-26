Как глоток свежего воздуха: успех и удача ожидают 4 знаков зодиака до конца 2026 года

По словам известного экстрасенса и астролога Инбаала Хонигмана , звезды складываются в их пользу, и этот год станет для них "одним из самых успешных". Даже если первая половина года прошла не совсем так, как вы ожидали, наконец-то начали происходить важные астрологические сдвиги, которые меняют ситуацию к лучшему.

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В сотрудничестве с Admiral Casino Хонигман объяснил, что эти четыре астрологических знака начинают получать огромную прибыль, пишет Yourtango.

Рак

В то время как все остальные знаки зодиака тяжело переживали первую половину года, для вас, Рак, все складывалось в вашу пользу. По словам Хонигмана, это происходит потому, что "Юпитер, планета удачи, находится в знаке Рака в первой половине года". В результате вы наслаждаетесь годом возможностей и процветания, как никогда прежде.

Если вам кажется, что вы пока не видите результатов этой удачи, помните, что Юпитер находился в ретроградном движении с конца 2025 года до начала марта 2026 года, что несколько замедлило внешние признаки прогресса. Однако вы можете быть уверены, что это "год возможностей, процветания и благословений", – сказала Хонигман.

Лев

С начала 2026 года у вас было немало взлетов и падений. И хотя может казаться, что удача не на вашей стороне, вторая половина 2026 года обещает большие возможности, как только Юпитер, планета изобилия, войдет в ваш знак 30 июня .

Как объяснила Хонигман, "Юпитер управляет финансовым успехом, ростом, расширением, путешествиями и приключениями. Это беззаботная планета, которая осыпает удачей всех, кого встречает". Так что, если вы надеялись на процветание и благословения, приготовьтесь. Сейчас отличное время не только для заработка денег, но и для "расширения своего дома", – сказала Хонигман.

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Телец

Нельзя отрицать, что в последнее время вы, Телец, переживали непростые времена. Это связано с тем, что в течение последних семи лет в вашем знаке зодиака находился Уран, планета внезапных перемен. Эта энергия заставила вас усомниться в себе, объяснил Хонигман, и нарушила стабильность вашей жизни.

Однако к концу 2026 года ваша жизнь значительно улучшится, поскольку Уран покинул ваш знак в конце апреля. Более того, "он не вернется примерно 80 лет", – сказала Хонигман. Это воодушевляет, поскольку вы сейчас на пути к тому, чтобы стать самой уверенной и счастливой версией себя. После новолуния в вашем знаке 16 мая, которое, по словам Хонигман, стало для вас "новым рассветом", вы уже начинаете чувствовать, как удача накапливается в вашей жизни.

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