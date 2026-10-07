В Житомирской области мужчина уклонился от воинского учета и поплатился за это: какое решение вынес суд

Военнообязанный мужчина в Житомирской области уклонился от воинского учета после получения соответствующей повестки. За это он предстал перед судом.

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Рассмотрев обстоятельства дела и выслушав аргументы сторон, Коростенский районный суд вынес приговор, который появился в Едином государственном реестре судебных решений 2 октября. Подробности сообщает "Суспільне Житомир".

Обстоятельства дела

Как стало известно из приговора суда, 12 июня 2026 года жителю Житомирской области вручили повестку и предупреждение, подписанное временно исполняющим обязанности начальника местного ТЦК и СП. Мужчина должен был до 15 июня явиться в указанный пункт для уточнения учетных данных, прохождения медицинской комиссии, определения степени годности к военной службе и постановки его на воинский учет.

Вместе с тем военнообязанного в письменной форме предупредили, что игнорирование повестки грозит ему уголовной ответственностью.

Мужчина ознакомился с документами, что подтвердил собственной подписью. Однако по указанному адресу 15 июня он так и не явился, не сообщив о причинах неявки.

"Тем самым обвиняемый, будучи военнообязанным, уклонился от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки", – указано в судебном приговоре.

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Обвиняемый беспрекословно признал свою вину и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве в его отсутствие.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан – 5100 гривен.

В течение месяца он может обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений. Он соглашался только на альтернативную службу.

Главные истории дня

Дело рассмотрел суд, который признал подсудимого виновным, назначил три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.