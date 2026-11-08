На Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончится

Сегодня, 8 ноября, геомагнитная активность на Земле повысится и может достичь уровня G1. Возмущения, вероятно, сохранятся и 9 ноября, а 10 ноября ситуация должна постепенно стабилизироваться.

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Такие данные приводит Meteoagent. Прогноз на ближайшие трое суток также опубликовал Центр прогнозирования космической погоды NOAA (США).

Какой будет геомагнитная активность в ближайшие дни

По прогнозу NOAA на 8–10 ноября, наибольшая геомагнитная активность ожидается именно сегодня, 8 ноября. В этот день возможны бури уровня G1, а также есть вероятность их усиления до G2 – умеренного уровня. Повышенная активность, вероятно, сохранится и 9 ноября.

Прогнозируемые показатели на каждый из трех дней:

8 ноября – Kp может достичь 5 (G1), при этом не исключено усиление до G2.

– Kp может достичь 5 (G1), при этом не исключено усиление до G2. 9 ноября – максимальное ожидаемое значение Kp составляет 5 (G1).

– максимальное ожидаемое значение Kp составляет 5 (G1). 10 ноября – геомагнитная активность должна снизиться, а Kp не превысит 3,67.

Итак, до 10 ноября геомагнитные возмущения должны постепенно ослабевать.

Что означают показатели K-индекса и G-шкалы

Интенсивность геомагнитных возмущений оценивают с помощью K-индекса, значения которого варьируются от 0 до 9. Чем выше индекс, тем сильнее возмущение магнитного поля Земли.

Для классификации магнитных бурь NOAA использует отдельную G-шкалу с пятью уровнями:

G1 (незначная) – могут возникать небольшие колебания в работе электросетей, а полярные сияния наблюдаются в высоких широтах вблизи полюсов.

– могут возникать небольшие колебания в работе электросетей, а полярные сияния наблюдаются в высоких широтах вблизи полюсов. G2 (умеренная) – возможны локальные перебои с электроснабжением, полярные сияния могут быть видны ближе к средним широтам.

– возможны локальные перебои с электроснабжением, полярные сияния могут быть видны ближе к средним широтам. G3 (сильная) – возможны нарушения в работе спутников и навигационных систем, полярные сияния могут наблюдаться в средних широтах.

– возможны нарушения в работе спутников и навигационных систем, полярные сияния могут наблюдаться в средних широтах. G4 (очень сильная) – значительно возрастает нагрузка на энергосистемы, возможны перебои и отключения электроэнергии.

– значительно возрастает нагрузка на энергосистемы, возможны перебои и отключения электроэнергии. G5 (экстремальная) – самый высокий уровень геомагнитной активности, при котором возможны масштабные нарушения в работе электросетей и спутников.

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Итак, прогнозируемый Kp 5 соответствует слабой магнитной буре G1 по классификации NOAA.

Как магнитные бури влияют на Землю и самочувствие

Сильные геомагнитные возмущения могут влиять на работу технологической инфраструктуры. В частности, они способны вызывать:

дополнительную нагрузку на трансформаторы и линии электропередачи, что в отдельных случаях приводит к перебоям с электроснабжением;

снижение точности GPS и других спутниковых навигационных систем;

нарушение коротковолновой радиосвязи, особенно в полярных регионах;

увеличение сопротивления атмосферы для спутников на низкой околоземной орбите из-за расширения ее верхних слоев;

появление полярных сияний на широтах, где обычно их не видно.

Главные истории дня

Отдельное направление исследований – возможное влияние геомагнитной активности на самочувствие людей. Некоторые статистические наблюдения указывают на связь между такими возмущениями и частотой головной боли, колебаниями артериального давления, нарушениями сна и сердечно-сосудистыми событиями.

В то же время наличие такой связи не означает, что магнитные бури непосредственно вызывают эти проблемы со здоровьем. Их возможное влияние на организм до сих пор изучают, поэтому результаты таких исследований нельзя считать медицинским диагнозом или рекомендацией по лечению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре ожидается еще несколько периодов усиления геомагнитной активности. В частности, 17–18 ноября K-индекс может повыситься до 4. В то же время в остальные дни месяца существенных возмущений не ожидается – геомагнитная обстановка преимущественно будет оставаться спокойной или слабо возмущенной.