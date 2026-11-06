На Закарпатье свидетель Иеговы отказался от мобилизации и поплатился: как наказали

В Закарпатской области мужчина из-за религиозных убеждений отказался ехать в воинскую часть. Он объяснял, что вера Свидетелей Иеговы не позволяет ему носить оружие и военную форму, и просил заменить службу на гражданскую.

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Однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда.

Подробности дела

Как установил суд, мужчина переехал в Закарпатскую область в марте 2022 года. На воинском учете он состоял с апреля того же года. В мае 2024-го прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

В декабре 2024 года военнообязанному должны были вручить повестку на отправку в воинскую часть. Однако 16 декабря он отказался ее получать и подписывать соответствующие документы.

Свое решение объяснил тем, что является членом религиозной организации Свидетелей Иеговы, а его убеждения не позволяют проходить военную службу.

Мужчина заявлял, что не отказывается от гражданских обязанностей перед государством, но хочет заменить военную службу на невоенную. Он также подчеркивал, что не может носить военную форму, брать в руки оружие и выполнять приказы командования.

В суде обвиняемый не признал вину. Он рассказал, что принадлежит к религиозной общине с 2021 года, а после переезда на Закарпатье помогал переселенцам искать жилье, перевозить гуманитарную помощь и выполнять физическую работу. Один из свидетелей защиты подтвердил, что мужчина регулярно посещал религиозные собрания и придерживался убеждений Свидетелей Иеговы.

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Что решил суд

При рассмотрении дела суд учел вывод Верховного Суда от 27 октября 2025 года. Согласно ему, религиозные убеждения не освобождают граждан от обязанности проходить военную службу по призыву во время мобилизации. Законодательство предусматривает альтернативную службу вместо срочной, но не устанавливает такой возможности для мобилизованных.

В то же время Верховный Суд отмечал, что религиозные убеждения человека должны учитываться во время прохождения военной службы. В частности, добросовестного отказника нельзя принуждать выполнять приказы, связанные с ношением или использованием оружия.

Главные истории дня

Прокурор просил назначить мужчине четыре года лишения свободы, тогда как обвиняемый и его защитник настаивали на оправдании. Суд признал вину доказанной и назначил наказание в виде трех лет заключения.

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней после получения его копии.

Как писал OBOZ.UA, Черкасский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Мужчина пытался оспорить заключение ВВК, которая признала его годным к службе в определенных подразделениях, несмотря на диагноз "эпилепсия". Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска.