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На Закарпатье прокуратура требует от местных властей защитить озеро Герешаска от джипинга. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
99
На Закарпатье прокуратура требует от местных властей защитить озеро Герешаска от джипинга. Видео
Высокогорное Герешавское озеро в Украинских Карпатах. Источник: Википедия

Тячевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском к Великобычковскому поселковому совету из-за отсутствия установленных границ озера Герешаска в Закарпатье. Правоохранители требуют признать бездействие совета противоправным и обязать его организовать необходимые работы для защиты природной территории.

В прокуратуре отмечают, что границы гидрологического памятника природы до сих пор не определены на местности. Также не изготовлена документация по землеустройству, а соответствующие сведения не внесены в Государственный земельный кадастр.

Проблема джипинга

Отсутствие четко определенных границ затрудняет защиту озера от незаконного вмешательства. Кроме того, это создает проблемы для туристов, которые не всегда могут сориентироваться на местности и понять, где начинается охраняемая территория.

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Вопрос приобретает особую актуальность на фоне распространения поездок по горным маршрутам на внедорожниках. В частности, неподалеку от другого высокогорного озера ранее произошли хулиганские нападения на туристов, которые сделали отдыхающим замечание о запрете джипинга в Карпатах.

Часть Свидовецкого массива входит в Карпатский биосферный заповедник и другие природоохранные зоны. На этих территориях законом запрещено передвижение механизированного транспорта, за исключением отдельных случаев.

Что известно об озере

Герешаска, также известная как озеро Герешавское, расположена в Свидовецком массиве на юго-западном склоне горы Догяска. Это одно из крупнейших ледниковых озер Карпат.

Площадь водоема составляет 1,35 га. В 1984 году ему присвоили статус гидрологического памятника природы местного значения, а в 2021 году озеро передали под охрану Великобычковскому поселковому совету.

Однако сам по себе природоохранный статус не обеспечил надлежащего определения территории. Для этого необходимо изготовить документацию по землеустройству, установить границы непосредственно на местности и внести соответствующие данные в земельный кадастр.

Именно этого прокуратура и требует от местных властей через суд.

Ранее OBOZ.UA сообщал о значительных штрафах и специальных полигонах, а также о том, как проблему джипинга решают за рубежом.

Также сообщалось, как во Львовской области оштрафовали мужчину, который катался на квадроцикле по территории ландшафтного заказника "Пикуй". За нарушение правил охраны он заплатил 153 грн.

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