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В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read2 мин
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В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео
ДТП в Закарпатье 30 сентября
Источник: НПУ

На Закарпатье, на въезде в Тячев, 30 сентября произошло ДТП со смертельным исходом на контрольном посту Государственной пограничной службы. Здесь грузовик столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, которые находились на посту.

В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили журналист Виталий Глагола и полиция области.

Как это было

"Водитель грузовика не остановился перед постом и на скорости врезался в легковой автомобиль, который ждал проверки документов. От удара эту машину отбросило на следующие автомобили. В общей сложности грузовик и первый автомобиль буквально как домино столкнули еще три легковых автомобиля", – рассказал журналист.

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В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

По его словам, водитель грузовика "мог отвлечься и не заметить контрольный пост, несмотря на установленные перед ним предупредительные знаки".

Что говорят в полиции

Авария произошла примерно в 16:30.

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

"На данный момент известно, что водитель грузовика не соблюдал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего врезался в стоявший впереди автомобиль "ВАЗ". Далее по инерции произошло столкновение с автомобилями Volkswagen, Honda и Ford", – отметили в полиции.

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

От полученных травм на месте скончался 55-летний водитель автомобиля "ВАЗ", который был первым из четырех протаранных автомобилей.

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

Двое человек из автомобиля Honda, в возрасте 67 и 54 лет, получили травмы и были госпитализированы. Остальные участники ДТП "не получили значительных повреждений", отметили правоохранители и добавили, что всех водителей осмотрели, и оказалось, что"за рулем они были трезвыми".

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

"В настоящее время решается вопрос о задержании 48-летнего водителя грузовика в порядке статьи 208 УПК Украины", – добавили в полиции.

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

В Закарпатье фура сбила 4 автомобиля на блокпосту ГПСУ: один водитель погиб, двое пострадали. Видео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Источник: НПУ

Другие ДТП

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Деснянском районе Киева сегодня, 30 сентября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин есть пострадавшие, которых из искореженных машин извлекали спасатели.

Еще одна ужасная авария произошла 29 сентября на трассе Киев-Одесса вблизи села Тихий Хутор Уманского района. Там в результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один человек получил медицинскую помощь на месте происшествия.

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