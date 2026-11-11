На Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилось

В Закарпатской области сотрудники ТЦК привлекли к административной ответственности и мобилизовали мужчину с инвалидностью. Он обжаловал решение в суде и потребовал миллион гривен компенсации.

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Суд упомянул в своем решении о возмещении, но не в том объеме, в котором хотел получить его истец. Подробности дела рассказывает Судебно-юридическая газета.

Что известно о деле

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области частично удовлетворил иск мужчины, которого ТЦК незаконно привлек к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Истец потребовал от государства 1 млн грн компенсации, ссылаясь также на незаконность мобилизации, однако суд признал доказанными основания для возмещения только в связи с неправомерным наложением штрафа.

Постановлением ТЦК № 3205 от 4 сентября 2025 года гражданина признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью третьей статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Мужчине назначили штраф в размере 17 000 гривен.

Однако 20 февраля 2026 года Раховский районный суд Закарпатской области по делу № 305/104/26 отменил это постановление и закрыл производство через отсутствие события и состава административного правонарушения.

Как установил суд, ТЦК не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что мужчина не уточнил свои военно-учетные данные. При этом материалы дела содержали сведения о его неоднократных обращениях для сверки учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

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Кроме того, при рассмотрении административного дела нарушили его право на участие в производстве, а штраф наложили уже после истечения установленного законом срока.

Также истец в исковом заявлении указывал, что его незаконно мобилизовали. У него установлена III группа инвалидности. И именно в связи с инвалидностью командир воинской части, куда попал гражданин, издал приказ об увольнении его со службы по состоянию здоровья. Произошло это через 2 месяца 16 дней после того, как мужчина был мобилизован.

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Истец утверждал, что из-за незаконного привлечения к административной ответственности и мобилизации испытал моральные страдания, психологическое напряжение, нарушения сна, головную боль и повышенную нервозность.

Также он был вынужден прилагать дополнительные усилия, чтобы защитить свои права в суде, добавил истец.

Суд отменил штраф, но не признал мобилизацию незаконной

Рассматривая иск, суд разграничил два основания, на которые ссылался мужчина: незаконную мобилизацию и неправомерное привлечение к административной ответственности.

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Что касается мобилизации, суд отметил, что документы об установлении III группы инвалидности и приказ о последующем увольнении с военной службы сами по себе не доказывают незаконность мобилизации.

Материалы дела не содержали судебного решения или иного решения уполномоченного органа, которым мобилизация мужчины была бы признана незаконной или было бы установлено нарушение порядка ее проведения.

Поэтому оснований для возмещения морального вреда именно из-за незаконной мобилизации суд не установил.

А вот незаконное привлечение мужчины к административной ответственности, с точки зрения суда, является основанием для возмещения морального вреда.

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Суд пришел к выводу, что ТЦК не располагал надлежащими доказательствами совершения мужчиной административного правонарушения, дело рассмотрели без его участия, а штраф наложили после истечения установленного законом срока – и эти обстоятельства свидетельствуют о противоправности действий должностных лиц.

Вместо миллиона гривен истец получит лишь 2 тысячи

Суд признал, что незаконное привлечение к административной ответственности вызвало у мужчины негативные переживания и моральные страдания.

В то же время при определении размера компенсации учли характер допущенных нарушений, обстоятельства наложения штрафа, необходимость обращения в суд и степень моральных страданий истца.

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В частности, материалы дела не содержали доказательств уплаты административного штрафа. Также мужчина не предоставил заключение психологической или судебно-психологической экспертизы либо другие специальные доказательства глубины и продолжительности психологических страданий.

Кроме того, не было доказательств существенного и длительного ухудшения состояния здоровья именно вследствие незаконного привлечения к административной ответственности.

Поэтому суд признал доказанным факт причинения морального вреда, однако не согласился с заявленной суммой в 1 млн грн.

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С учетом принципов разумности и справедливости суд определил компенсацию в размере 2 000 гривен.

"Ужгородский горрайонный суд частично удовлетворил иск по делу № 308/13040/26. Суд постановил взыскать из Государственного бюджета Украины в пользу мужчины 2 000 гривен морального вреда, причиненного незаконным привлечением к административной ответственности. В остальной части исковых требований, в частности о компенсации за незаконную мобилизацию, отказано", – резюмирует Судебно-юридическая газета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернополе ТЦК мобилизовал мужчин, снятых с учета.

Расследовать дело взялось ГБР.