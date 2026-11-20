На Закарпатье мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, после чего попытался обменять его на настоящий документ в сервисном центре МВД. Однако во время проверки подделку раскрыли, а ее владелец получил судебный приговор.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. По решению суда, мужчине назначили один год лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как мужчина пытался обменять поддельные права

Согласно материалам дела, житель Закарпатья заказал изготовление поддельного водительского удостоверения категории В. При этом в документе были указаны его настоящие персональные данные.

Позже мужчина обратился в территориальный сервисный центр МВД в селе Каменское, где попытался обменять поддельные права на новое удостоверение установленного образца.

Однако во время проверки администратор учреждения заметил, что предоставленный документ не соответствует официальным требованиям. Это стало основанием для дополнительной проверки информации о его владельце.

Выяснилось, что в государственном реестре вообще отсутствуют сведения о выдаче мужчине такого водительского удостоверения. Таким образом, попытка легализовать поддельные права закончилась разоблачением подделки.

Какое наказание назначил суд

Дело рассмотрел Иршавский районный суд Закарпатской области. Мужчину признали виновным в подделке и использовании заведомо поддельного документа по частям 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

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По результатам рассмотрения суд назначил обвиняемому один год лишения свободы. Вместе с тем мужчину освободили от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению поддельных документов. Трое местных жителей оборудовали производство в обычном гараже, где подделывали водительские удостоверения, свидетельства о рождении и другие официальные документы.

Как писал OBOZ.UA, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают оформить водительские удостоверения без обучения и сдачи экзаменов. Для этого аферисты используют поддельные страницы сервисных центров МВД и обещают гарантированное получение документов.

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