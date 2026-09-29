Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил иск родителей пограничника, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания. Воинскую часть обязали повторно рассмотреть вопрос о начислении и выплате единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Родители просили признать противоправным бездействие пограничного отряда и выплатить им равными долями 50% причитающегося сыну вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №153.

Как пограничник пропал без вести

В июне 2026 года родители военнослужащего обратились в суд. Они заявили, что пограничный отряд надлежащим образом не рассмотрел их заявления о выплате. По их мнению, сын имел право на вознаграждение, поскольку проходил службу по контракту в Государственной пограничной службе Украины и участвовал в боевых действиях.

Мужчину призвали на срочную службу в 2020 году. В марте 2022 года он заключил контракт с ГПСУ.

17 января 2025 года во время выполнения боевого задания с ним была потеряна связь в результате минометного обстрела. Это установило служебное расследование. В то же время из-за объективных обстоятельств подтвердить или опровергнуть его гибель не удалось.

В марте 2025 года пограничный отряд издал приказ, в котором определил, что исчезновение военнослужащего связано с защитой Родины при исполнении обязанностей военной службы и ведении боевых действий.

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В апреле 2026 года родители обратились в воинскую часть с заявлениями о начислении и выплате вознаграждения в соответствии с постановлением Кабмина № 153. В мае им ответили, что такое вознаграждение выплачивается непосредственно военнослужащему, заключившему контракт и проходящему службу в рамках соответствующего экспериментального проекта.

Родители с таким ответом не согласились. Они считали, что статус пропавшего без вести не может быть основанием для лишения сына гарантированной государством выплаты, а право на часть его денежного обеспечения имеют члены семьи.

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Почему родители требовали выплату

Истцы настаивали, что единовременное вознаграждение является частью денежного довольствия военнослужащего. Поэтому, если из-за пропажи без вести он не может сам получить причитающиеся ему средства, в предусмотренных законом условиях право на соответствующую часть выплаты должны реализовать члены семьи.

Родители также отмечали, что воинская часть не опровергла факт заключения сыном контракта, его участия в боевых действиях и наличия других условий для получения вознаграждения.

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Представитель пограничного отряда иск не признал. Он отмечал, что право членов семьи на такую выплату может возникнуть после признания лица без вести пропавшим и последующего объявления его умершим.

Что решил суд

Рассматривая дело, суд руководствовался постановлениями Кабмина № 153 и № 884. Постановление № 884 определяет порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим, пропавшим без вести.

Суд отметил, что для получения вознаграждения в соответствии с постановлением № 153 необходимо подтвердить непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях. Также должны быть выполнены другие предусмотренные им условия — в частности, касающиеся прохождения службы и заключения контракта в определенный период.

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Отдельно суд подчеркнул, что непосредственное участие в боях нельзя приравнивать к другим формам участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Именно личное участие в боевых действиях является основанием для получения этого вознаграждения.

Суд также не согласился с аргументом воинской части о том, что порядок, определенный постановлением № 884, не распространяется на такую выплату. По заключению суда, он охватывает также единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

В то же время суд установил, что у пограничника не было жены и детей и он не оставил личного распоряжения на случай плена или пропажи без вести. При таких обстоятельствах 50 % его денежного довольствия должны выплачиваться определенным законом членам семьи равными долями, в частности родителям.

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Однако пограничный отряд не проверил все обстоятельства, необходимые для назначения вознаграждения. В частности, не установил количество дней непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях и не определил, имеются ли основания для соответствующей выплаты.

Поэтому суд не стал самостоятельно определять право родителей на получение средств. Вместо этого он обязал воинскую часть повторно рассмотреть вопрос о праве военнослужащего на вознаграждение, учесть выводы суда и после надлежащей проверки определить, входит ли такая выплата в состав денежного обеспечения, которое может выплачиваться членам семьи в соответствии с постановлением № 884.

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В итоге суд частично удовлетворил иск родителей и обязал пограничный отряд повторно рассмотреть вопрос о начислении и выплате единовременного денежного вознаграждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны Украины не планирует обжаловать обоснованные судебные решения по делам о выплатах семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. В то же время решения будут приниматься индивидуально по каждому делу — без апелляции будут оставляться те из них, где обстоятельства должным образом подтверждены и нет законных оснований для пересмотра решения.

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