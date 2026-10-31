На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуацияПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в Украину"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видео"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с ЗеленскимАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. ВидеоУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,6 т.
На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение
Украинский военный. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Мобилизованные украинцы могут уволиться с военной службы во время военного положения, однако для этого должны быть законные основания. Одного желания вернуться к гражданской жизни недостаточно – необходимо соответствовать условиям, установленным законодательством.

Об этом в Facebook сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Там также объяснили, какие документы необходимо подготовить и как правильно подать рапорт для оформления увольнения.

Какие есть основания для увольнения со службы и как его оформить

В ТЦК объяснили, что закон предусматривает несколько оснований для увольнения мобилизованных военнослужащих. В частности, речь идет о таких случаях:

  • Достижение предельного возраста пребывания на военной службе. Для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, а для представителей высшего офицерского состава – 65 лет.
  • Непригодность по состоянию здоровья. Основанием может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.
  • Установление инвалидности. Военнослужащий имеет право на увольнение при наличии установленной группы инвалидности, если он не изъявил желания продолжать службу.
  • Вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Увольнение возможно в случаях, предусмотренных законодательством, в частности при назначении наказания в виде лишения или ограничения свободы.
  • Семейные обстоятельства и другие уважительные причины. К ним могут относиться определенные законом обстоятельства, связанные с уходом за родственниками, воспитанием детей или семейным положением.
  • Другие основания, предусмотренные законом. Возможность увольнения зависит от категории военнослужащего и конкретных обстоятельств.
Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
9,2 т.
В Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью ради выезда за границу и поплатился: чем все закончилось
9,2 т.
В Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью ради выезда за границу и поплатился: чем все закончилось
Елена БылимЕлена Былим
4,8 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
4,8 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
Денис КазанскийДенис Казанский
4,9 т.
Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой
4,9 т.
Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой

Чтобы оформить увольнение, военнослужащий должен подготовить документы, подтверждающие соответствующее основание, и подать рапорт командиру в установленном порядке. Перечень необходимых документов зависит от причины увольнения.

В ТЦК подчеркнули, что само наличие законного основания не означает автоматического прекращения службы. Для этого нужно пройти предусмотренную процедуру и получить соответствующее решение.

Напомним, даже признание мобилизации незаконной не означает автоматического увольнения со службы. Для этого необходимо отдельное основание, предусмотренное действующим законодательством.

На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение

Публикация Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, изменения в семейных обстоятельствах могут стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. В частности, речь идет о рождении ребенка или необходимости ухода за близкими.

Как писал OBOZ.UA, Кабинет министров изменил правила определения критически важных предприятий и бронирования работников. Нововведения могут повлиять на сохранение соответствующего статуса.

Похожие темы
Война в УкраинеМобилизация в УкраинеЗакон о мобилизацииУкраинаТЦК
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!