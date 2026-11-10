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В Винницкой области в селе заметили стаю волков: почему хищники пробрались в населенный пункт. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
153
В Винницкой области в селе заметили стаю волков: почему хищники пробрались в населенный пункт. Фото
Волки перемещались между домами в селе. Источник: Тывровская РО УТМР у Facebook

В селе Селище в Винницкой области заметили стаю из четырех волков, которые спокойно передвигались возле жилых домов. Как объясняют специалисты, рост популяции волков и лис является прямым следствием длительного запрета на охоту из-за военного положения.

Об этом сообщили на странице Тывровской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов. Глава организации Игорь Пацаловский советует запирать на ночь скот, не оставлять на ночь собак привязанными, освещать территорию.

Волков заметили в селе

"Рост популяции волков и лисиц в Винницкой области является прямым следствием длительного запрета на охоту из-за военного положения", – отметил Пацаловский. Он пояснил, что, поскольку естественный контроль численности хищников приостановлен, дикие животные мигрируют ближе к населенным пунктам в поисках пищи, что создает серьезные проблемы для местных жителей.

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Специалист подчеркнул, что появление стаи из четырех волков в селе Селище Гниванской громады требует особой осторожности. Он рекомендует соблюдать правила безопасности, чтобы защитить себя и домашних животных, а о случаях появления хищников в пределах населенного пункта сообщать старосте округа, Гниванскому городскому совету или представителям государственной лесной охраны и Украинского общества охотников и рыболовов (УТМР).

На Виннитчине заметили волков в селе.Источник: Тывровская РО УООР в Facebook

Как защитить домашних животных

  • Надежное укрытие. В вечернее и ночное время обязательно запирайте скот, птицу и собак в капитальных хозяйственных постройках с прочными замками и дверями.
  • Защита собак: Не оставляйте собак на привязи на улице ночью – цепь лишает их возможности убежать или защититься, что делает их легкой добычей для волков.
  • Освещение территории: Волки избегают яркого света. Установка фонарей с датчиками движения вокруг двора и загонов может отпугнуть хищников.

Как защититься людям

Специалисты рекомендуют ограничить ночные передвижения. Нужно стараться не ходить в одиночку в темное время суток по окраинам села или поблизости от лесополос. Детей в школу и на кружки стоит сопровождать взрослым.

Поведение при встрече. Специалист подчеркивает, что если вы увидели волка, ни в коем случае не убегайте (это включит в нем инстинкт преследования). Не поворачивайтесь к животному спиной и не смотрите ему прямо в глаза. Медленно отступайте назад, сохраняя зрительный контакт.

Создание шума. Постарайтесь казаться крупнее – поднимите руки или куртку вверх. Громко кричите, используйте свисток или подручные предметы, чтобы создавать металлический шум.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Кировоградской области местные жители заметили оленя, который несколько дней подряд появлялся на улицах Александровской общины. Животное спокойно передвигалось возле жилых домов, школы и общественных учреждений, не реагируя на присутствие людей.

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