На Украину надвигаются дожди: появился прогноз на неделю

В течение недели в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, а во второй половине периода осадки охватят все больше регионов. Погодные условия будут формироваться под влиянием аномально теплой воздушной массы и повышенного атмосферного давления, однако ситуацию будут менять атмосферные фронты и циклон над Черным морем.

Видео дня

Самые высокие температуры прогнозируются в юго-восточных областях, тогда как на западе страны в отдельные ночи возможны заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на 12 октября

В понедельник, 12 октября, небольшие местами умеренные дожди ночью пройдут в западных областях, а днем – местами в северных регионах. Во второй половине дня осадки возможны также на западе Черкасской области. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет переменного направления со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура составит +7…+12 °С, днем в северных и западных областях – +12…+17 °С, на остальной территории – +20…+26 °С.

Какая будет погода 13 октября

Во вторник, 13 октября, ночью возможны небольшие дожди местами в северных и центральных областях, а днем – в Винницкой и Киевской областях. В других регионах существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет образовываться туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит около +8…+13 °С, на крайнем западе – +2…+7 °С. Днем в северных и западных областях ожидается +11…+16 °С, а в центральных, южных и восточных регионах – +20…+26 °С.

РЕКЛАМА

Прогноз погоды на 14 октября

В среду, 14 октября, на Левобережье Украины местами пройдутнебольшие дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет северным, со скоростью 5–10 м/с. В Одесской области днем местами порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

В западных областях ночью температура составит +1…+7 °С, на остальной территории – +8…+14 °С. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С, а в юго-восточной части и Крыму – до +20…+25 °С.

Главные истории дня

Где будут идти дожди 15 октября

В четверг, 15 октября, на Левобережье Украины местами пройдут небольшие дожди. Днем осадки распространятся также на южные области. В других регионах существенных осадков не прогнозируется, а на западе страны местами возможен туман.

Ветер будет северным или северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В западных областях ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

РЕКЛАМА

На Правобережье ночью температура воздуха составит 0…+5 °С, днем – +10…+15 °С. На Левобережье будет теплее: ночью +8…+14 °С, днем +16…+21 °С.

Прогноз на 16 октября: дожди и грозы

В пятницу, 16 октября, под влиянием черноморского циклона дожди ожидаются в южных и юго-западных областях. В Крыму возможны грозы. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

РЕКЛАМА

Ветер будет северным или северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В Одесской области местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

В западных областях ночью температура будет колебаться от -1 до +4 °С, днем – от +9 до +14 °С. В других регионах ночью ожидается +7…+14 °С, а днем – +16…+21 °С.

Какая будет погода 17 октября

В субботу, 17 октября, дожди пройдут на большей части территории Украины, а на юге возможны грозы.

РЕКЛАМА

Ветер будет северным или северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В западных областях ночью температура составит +1…+6 °С, днем – +9…+16 °С. В остальных регионах ночью прогнозируют +8…+14 °С, а днем – +14…+19 °С.

Прогноз погоды на 18 октября

В воскресенье, 18 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Время от времени возможен небольшой дождь.

Ветер будет северным или северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+12 °С, днем – около +10…+15 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, чем удивит погода украинцев в середине октября и когда наступит похолодание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномальной теплой погоды, а наиболее вероятное похолодание прогнозируют на январь. По предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.