На Украину надвигается похолодание: когда и где ударит мороз
В Украине в течение ближайшей недели постепенно будет снижаться температура воздуха. Самое ощутимое похолодание в конце недели ожидается в Карпатах, а также в западных и северных областях.
Ночью в отдельных регионах возможны морозы до -5 градусов, тогда как днем будут преобладать плюсовые температуры. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометцентра Оксана Скляр.
Погода в Украине 21 ноября
В субботу ожидаются прояснения и снижение температуры на 1–2 градуса. Ночью на северо-востоке возможны умеренные дожди и сильный ветер, тогда как на юге осадков не прогнозируют.
В большинстве областей ночью будет +2…+8 градусов, на западе возможен мороз до -3 градусов. Днем температура составит +4…+10 градусов, на юге – до +14 градусов.
В Карпатах пройдет снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Температура в регионе составит от -4 до +1 градуса.
Где ударит мороз 22 ноября
В воскресенье небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются на западе и севере. В этих регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью температура может опуститься до -5 градусов.
На остальной территории ночью прогнозируют +2…+7 градусов, днем – +5…+10 градусов. В Карпатах будет снег, а ночью температура снизится до -3…-8 градусов. Днем там также возможен мороз до -5 градусов.
Какой будет погода 23 ноября
В понедельник на большей части территории Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Без существенных осадков будет на западе и севере.
Ночью температура местами будет опускаться до -5 градусов, днем воздух прогреется до +5 градусов. На крайнем юге будет теплее: +2…+7 градусов ночью и +7…+12 градусов днем.
Какие морозы прогнозируют на следующей неделе
Согласно консультативному прогнозу, во вторник дожди возможны на востоке и юго-востоке страны. В среду местами прогнозируют небольшой снег, в четверг будет преобладать сухая погода, а в пятницу небольшие осадки ожидаются на правобережье.
На большей части территории Украины в эти дни температура ночью составит -2…-8 градусов, днем – от -2 до +4 градусов.
Сформируется ли снежный покров в Карпатах
Сейчас снежный покров в Карпатах почти не сформировался из-за плюсовой температуры днем. Небольшой слой снега высотой около одного сантиметра наблюдается только в высокогорье Ивано-Франковской области.
По словам Оксаны Скляр, с понижением температуры снегопады могут способствовать формированию снежного покрова в высокогорье. В то же время днем снег может таять или превращаться в гололед.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на этой неделе в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако почти через день ожидаются дожди. В конце недели в отдельных регионах осадки могут переходить в мокрый снег, а температура начнет снижаться.