Украину ждет ''роскошное тепло'': синоптик дала прогноз на среду и назвала дату похолодания. Карта

В среду, 7 октября, в Украине ожидается роскошная теплота. Температура воздуха днем в основном составит 20–24° тепла, хотя в четырех областях будет прохладнее.

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В ближайшие дни теплая погода ещё сохранится, однако уже 9 октября ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода 7 октября

В среду максимальная температура воздуха в течение дня составит 20–24° тепла.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет прохладнее — 17–19° тепла.

Дожди 7 октября маловероятны. На западе, в центре и южной части Украины увеличится облачность, однако повсеместно будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве завтра без осадков и +20°.

Когда в Украину придет похолодание

8 октября такая благоприятная погода в Украине еще сохранится. А уже 9 октября холодный атмосферный фронт принесет в западные, северные и частично центральные области дожди и понижение температуры воздуха.

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В субботу в Украине снова будет преобладать сухая погода, будет много солнца, но температура воздуха будет невысокой – днем 12–16° тепла.

Лишь на юге и юго-востоке ожидается +18–24°.

Какая будет погода на следующей неделе

Согласно ближайшему синоптическому прогнозу, 7 и 8 октября будут самыми тёплыми днями.

Зато следующая неделя принесет в Украину дожди и холодную погоду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномального тепла, а наиболее вероятное похолодание прогнозируют на январь. По предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.

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