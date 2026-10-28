Украину ждет месяц борьбы: астролог дала прогноз, есть ли шансы на мирное соглашение с Россией в ноябре

В ноябре 2026 года могут появиться возможности для переговоров о завершении войны России против Украины. Однако этот период, согласно прогнозу, будет связан не столько с уступками, сколько с борьбой за условия будущего мира.

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Об этом астролог Ирина Звягина написала в Facebook. Свои выводы она сделала на фоне перспективы возвращения к трехстороннему формату переговоров о войне в Украине. По мнению Звягиной, октябрь не предвещает быстрого прорыва, тогда как в ноябре могут возникнуть предпосылки для более серьезного диалога.

Почему октябрь не обещает быстрого прорыва

Объясняя свой прогноз, Звягина обращает внимание на движение планет и их аспекты. В частности, Меркурий замедляется перед ретроградным движением и не образует гармоничного аспекта с Юпитером. В астрологической интерпретации это может указывать на изменение формулировок, пересмотр предложений или приостановку процесса после громких заявлений.

Астрологиня также отмечает ретроградную Венеру, которую связывает с договоренностями, и ее напряженный аспект с Плутоном. В то же время Солнце приближается к соединению с Плутоном в Скорпионе. Звягина трактует эти конфигурации как возможный признак не полноценных переговоров, а демонстративной дипломатической игры, в которой каждая сторона пытается создать впечатление продвижения к результату.

Она предполагает, что заявления о готовности к диалогу могут быть связаны и с политическими расчетами накануне выборов в США 3 ноября. По ее оценке, речь идет о попытке продемонстрировать поддержку переговорного процесса, не имея реальных договоренностей о завершении войны.

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В то же время Звягина считает, что у России сейчас нет достаточных причин спешить с уступками. По ее трактовке, Марс уже прошел гармоничный аспект с Сатурном и активировал натальный Марс в гороскопе России. Это, по ее мнению, символизирует сохранение способности действовать и придерживаться собственного курса.

Какие риски астрологиня видит для Украины

Отдельно Звягина обращает внимание на сложную ситуацию для Украины, которую, по ее трактовке, отражает октябрьская астрологическая карта. Солнце и Венера образуют напряженные аспекты с Сатурном в натальной и прогрессивной картах Украины, а также квадрат к Марсу Владимира Зеленского.

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Эти астрологические конфигурации она связывает с давлением и ограничениями. По мнению Звягиной, стремление продемонстрировать дипломатическую гибкость может обернуться уступками, которые ослабят государственные институты и обороноспособность Украины.

Кроме того, астрологиня предупреждает о возможной очередной спецоперации Кремля, направленной на обострение внутренних противоречий между частью тыла и армией.

По оценке Звягиной, пока речь идет лишь о заявлениях о готовности к диалогу, а не о переговорах по прекращению войны. В октябрьской карте она не видит признаков договоренностей о завершении боевых действий.

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Что может измениться в ноябре

В отличие от октября, в ноябре, по прогнозу Звягиной, могут сложиться иные предпосылки для переговоров. Кульминацию процессов астрологиня ожидает примерно 17–18 ноября – в это время намерения сторон могут стать понятнее.

По ее анализу, к тому моменту Венера и Меркурий уже завершат ретроградное движение и будут двигаться прямо. Марс будет находиться в соединении с Юпитером вблизи Южного лунного узла, а Солнце сформирует квадрат к этой конфигурации.

Особое внимание Звягина обращает на Венеру, которая в течение всего ноября будет находиться в Весах – знаке, где, согласно астрологической традиции, она занимает сильное положение. По мнению астрологини, это может способствовать поиску баланса и согласованию интересов сторон.

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В то же время остается неясным, будут ли возможные договоренности касаться именно заявленной темы завершения войны или у переговоров будет другая повестка.

Звягина также обращает внимание на секстиль Венеры с Марсом, который, по ее трактовке, символизирует сочетание стремления согласовать интересы с готовностью действовать. В то же время соединение Марса с Юпитером может усилить решимость сторон и придать событиям больший масштаб.

Однако эти астрологические конфигурации не дают однозначного ответа о дальнейшем развитии событий. Они могут указывать как на возможность мирной инициативы, так и на силовой сценарий. По прогнозу Звягиной, ключевым вопросом может стать борьба за право определять условия будущих договоренностей.

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Почему ноябрь может стать месяцем борьбы за условия мира

Поэтому ноябрь Звягина называет месяцем борьбы за условия, при которых мир станет предметом реальных переговоров, а не инструментом манипуляций. Если удастся продвинуться в этом направлении, даже такой результат астрологиня будет считать прогрессом.

Она предупреждает, что путь к миру может быть долгим и сложнее, чем хотелось бы. По мнению Звягиной, это связано со сложностью дипломатического процесса, в котором важно не только достичь договоренностей, но и определить, кто будет устанавливать их условия и кто сможет представить результат как собственную победу.

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В то же время астролог призывает не обесценивать сам факт появления возможностей для переговоров. Ведь мир – это не просто готовность сторон говорить, а договоренности, которые позволят стране жить дальше. Именно за такие условия, по ее мнению, и будет идти борьба.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности России к встрече в Абу-Даби, которую планируют провести в начале ноября. По его словам, стороны должны обсудить первые шаги по деэскалации, в частности в энергетической сфере и на море, а также активизацию обмена военнопленными.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины остаются безопасность и завершение войны. Кроме того, участники встречи планируют обсудить возможные гарантии безопасности с участием США, европейских партнеров и России.