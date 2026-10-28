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Украину ждет месяц борьбы: астролог дала прогноз, есть ли шансы на мирное соглашение с Россией в ноябре

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read4 мин
138
Украину ждет месяц борьбы: астролог дала прогноз, есть ли шансы на мирное соглашение с Россией в ноябре
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Иллюстративный коллаж

В ноябре 2026 года могут появиться возможности для переговоров о завершении войны России против Украины. Однако этот период, согласно прогнозу, будет связан не столько с уступками, сколько с борьбой за условия будущего мира.

Об этом астролог Ирина Звягина написала в Facebook. Свои выводы она сделала на фоне перспективы возвращения к трехстороннему формату переговоров о войне в Украине. По мнению Звягиной, октябрь не предвещает быстрого прорыва, тогда как в ноябре могут возникнуть предпосылки для более серьезного диалога.

Почему октябрь не обещает быстрого прорыва

Объясняя свой прогноз, Звягина обращает внимание на движение планет и их аспекты. В частности, Меркурий замедляется перед ретроградным движением и не образует гармоничного аспекта с Юпитером. В астрологической интерпретации это может указывать на изменение формулировок, пересмотр предложений или приостановку процесса после громких заявлений.

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Астрологиня также отмечает ретроградную Венеру, которую связывает с договоренностями, и ее напряженный аспект с Плутоном. В то же время Солнце приближается к соединению с Плутоном в Скорпионе. Звягина трактует эти конфигурации как возможный признак не полноценных переговоров, а демонстративной дипломатической игры, в которой каждая сторона пытается создать впечатление продвижения к результату.

Она предполагает, что заявления о готовности к диалогу могут быть связаны и с политическими расчетами накануне выборов в США 3 ноября. По ее оценке, речь идет о попытке продемонстрировать поддержку переговорного процесса, не имея реальных договоренностей о завершении войны.

В то же время Звягина считает, что у России сейчас нет достаточных причин спешить с уступками. По ее трактовке, Марс уже прошел гармоничный аспект с Сатурном и активировал натальный Марс в гороскопе России. Это, по ее мнению, символизирует сохранение способности действовать и придерживаться собственного курса.

Какие риски астрологиня видит для Украины

Отдельно Звягина обращает внимание на сложную ситуацию для Украины, которую, по ее трактовке, отражает октябрьская астрологическая карта. Солнце и Венера образуют напряженные аспекты с Сатурном в натальной и прогрессивной картах Украины, а также квадрат к Марсу Владимира Зеленского.

Эти астрологические конфигурации она связывает с давлением и ограничениями. По мнению Звягиной, стремление продемонстрировать дипломатическую гибкость может обернуться уступками, которые ослабят государственные институты и обороноспособность Украины.

Кроме того, астрологиня предупреждает о возможной очередной спецоперации Кремля, направленной на обострение внутренних противоречий между частью тыла и армией.

По оценке Звягиной, пока речь идет лишь о заявлениях о готовности к диалогу, а не о переговорах по прекращению войны. В октябрьской карте она не видит признаков договоренностей о завершении боевых действий.

Что может измениться в ноябре

В отличие от октября, в ноябре, по прогнозу Звягиной, могут сложиться иные предпосылки для переговоров. Кульминацию процессов астрологиня ожидает примерно 17–18 ноября – в это время намерения сторон могут стать понятнее.

По ее анализу, к тому моменту Венера и Меркурий уже завершат ретроградное движение и будут двигаться прямо. Марс будет находиться в соединении с Юпитером вблизи Южного лунного узла, а Солнце сформирует квадрат к этой конфигурации.

Особое внимание Звягина обращает на Венеру, которая в течение всего ноября будет находиться в Весах – знаке, где, согласно астрологической традиции, она занимает сильное положение. По мнению астрологини, это может способствовать поиску баланса и согласованию интересов сторон.

В то же время остается неясным, будут ли возможные договоренности касаться именно заявленной темы завершения войны или у переговоров будет другая повестка.

Звягина также обращает внимание на секстиль Венеры с Марсом, который, по ее трактовке, символизирует сочетание стремления согласовать интересы с готовностью действовать. В то же время соединение Марса с Юпитером может усилить решимость сторон и придать событиям больший масштаб.

Однако эти астрологические конфигурации не дают однозначного ответа о дальнейшем развитии событий. Они могут указывать как на возможность мирной инициативы, так и на силовой сценарий. По прогнозу Звягиной, ключевым вопросом может стать борьба за право определять условия будущих договоренностей.

Почему ноябрь может стать месяцем борьбы за условия мира

Поэтому ноябрь Звягина называет месяцем борьбы за условия, при которых мир станет предметом реальных переговоров, а не инструментом манипуляций. Если удастся продвинуться в этом направлении, даже такой результат астрологиня будет считать прогрессом.

Она предупреждает, что путь к миру может быть долгим и сложнее, чем хотелось бы. По мнению Звягиной, это связано со сложностью дипломатического процесса, в котором важно не только достичь договоренностей, но и определить, кто будет устанавливать их условия и кто сможет представить результат как собственную победу.

В то же время астролог призывает не обесценивать сам факт появления возможностей для переговоров. Ведь мир – это не просто готовность сторон говорить, а договоренности, которые позволят стране жить дальше. Именно за такие условия, по ее мнению, и будет идти борьба.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности России к встрече в Абу-Даби, которую планируют провести в начале ноября. По его словам, стороны должны обсудить первые шаги по деэскалации, в частности в энергетической сфере и на море, а также активизацию обмена военнопленными.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины остаются безопасность и завершение войны. Кроме того, участники встречи планируют обсудить возможные гарантии безопасности с участием США, европейских партнеров и России.

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