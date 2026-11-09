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У трех знаков зодиака произойдут замечательные события: смело идите вперед

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
744
Иллюстрационное фото. Гороскоп
Иллюстрационное фото. Гороскоп. Источник: Unsplash

10 ноября 2026 года для трех знаков зодиака сложатся прекрасные обстоятельства. Это произойдет, когда Венера выстроится в линию с Марсом, и мы будем принимать взвешенные решения. Для этого необходимы терпение и проницательность, и во вторник у нас их будет предостаточно. В каком-то смысле, сегодня день большой удачи и впечатляющих возможностей. Мы стоим на перекрестке чего-то грандиозного, и мы знаем, что от нас зависит мудрый выбор нашего следующего шага.

Мы используем энергию этих могущественных планет, чтобы сделать правильный выбор и добиться максимально идеального результата, Yourtango

Овен

Овен, ты давно хотел сделать шаг навстречу новым отношениям. Ты также слышал мнения людей из своего окружения, которым доверяешь и за советами. В этом случае открытость к новому поступку пойдет тебе на пользу.

Вы не всегда готовы выслушать других, поскольку считаете, что только вы можете принимать решения за себя. И хотя вы правы, на этот раз кто-то из ваших близких дает дельный совет. Что, возможно, еще более удивительно, вы действительно слушаете.

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Когда во вторник Венера выстроится в линию с Марсом, совет другого человека придет вам на помощь, и вы будете рады, что прислушались к нему. В конце концов, что вы будете делать – это ваш выбор. Но, возможно, получить второе и третье мнение – не такая уж плохая идея. В конце концов, именно поэтому все наконец-то встает на свои места 10 ноября.

Лев 

Во вторник Венера соединяется с Марсом, показывая, что вы можете стремиться к тому, что любите, сохраняя при этом здоровый баланс. Вы склонны к принципу "все или ничего", но это не всегда должно быть так. Энергия Марса поможет вам достичь желаемого, но именно Венера заставит вас радоваться результатам.

Принять взвешенное решение требует времени, Лео. Нельзя торопиться с тем, о чем думаешь. Во вторник будь терпелив и не спеши. Подожди, пока не почувствуешь полную уверенность в своем решении. В конечном итоге ты будешь рад, что так поступил.

Сейчас у вас есть шанс увидеть общую картину. Вы можете взвесить все варианты, вместо того чтобы принимать решение импульсивно. Именно поэтому все складывается наилучшим образом.

Стрелец

Вокруг вас, Стрельцы, так много вариантов выбора, что это сбивает с толку. Это ошеломляет, но вы знаете, что самое ценное ваше качество сейчас – это терпение. Вы терпеливый человек, и это действительно редкое качество.

Когда Венера во вторник выстроится в линию с Марсом, вы можете почувствовать импульсивность. Вам захочется покончить со всем прямо сейчас. Это влияние Марса, планеты действия. Но вам следует остановиться и сделать паузу. Сначала подумайте, прежде чем действовать. Это мудрость.

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