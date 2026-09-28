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На фоне дискуссии об изменении границ Сокольников в местной ЕС ответили Садовому: ультиматумы неприемлемы

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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На фоне дискуссии об изменении границ Сокольников в местной ЕС ответили Садовому: ультиматумы неприемлемы
Сокольники не являются территорией Львова
Источник: Львовский райсовет

В Сокольниковской организации партии "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости политического давления на решения другой территориальной громады в ответ на обращение мэра Львова Андрея Садового к Петру Порошенко на фоне дискуссии о согласовании границ Сокольников.

"Договоренности между громадой, областной властью и государственным аэропортом имеют больший вес, чем громкий пост в социальных сетях", – говорится в ответе Садовому.

В партии напомнили, что Сокольниковская громада, Львовская ОВА и Международный аэропорт "Львов" подписали меморандум о сотрудничестве и дальнейшем развитии аэродрома. Для развития аэропорта предусмотрена территория под будущий грузовой терминал, а стороны работают над определением соответствующих авиационных ограничений.

В Сокольниковской ЕС считают обращение Садового попыткой вмешаться в решения соседней громады. Речь идет о целенаправленной попытке посредством политического и административного влияния изменить позицию депутатов и заблокировать осуществление другой территориальной громадой ее собственных, определенных законом полномочий.

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"Сокольники – не территория Львова. Это отдельная территориальная громада. С людьми, которые здесь живут, выбирают свою власть, платят налоги и имеют такое же право определять будущее своей громады, как львовяне – будущее Львова. Именно так должна работать европейская страна. Не через публичные ультиматумы одной громады другой. А через закон и поиск общего интереса", – говорится в заявлении.

В ЕС также упомянули ситуацию с восстановлением разрушенного российским ударом музея Романа Шухевича. Фонд Петра Порошенко предлагал профинансировать его восстановление, однако Львов выбрал другой путь. В партии подчеркнули, что не соглашались с таким решением, однако признали право Львова принять его самостоятельно.

В ЕС также подчеркнули, что "закон важнее политического влияния и бизнес-интересов отдельных чиновников", а "большая громада не может диктовать меньшей, как ей жить".

Напомним, Андрей Садовый публично обратился к лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко на фоне спора вокруг Сокольников. Мэр Львова призвал его не поддерживать решение Сокольников относительно масштабной жилой застройки.

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