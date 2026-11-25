В Тернопольской области мужчина оспорил через суд свою "незаконную мобилизацию". Основанием для ее отмены он считал то, что военно-врачебная комиссия, по результатам которой был издан приказ ТЦК, была проведена "формально".

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Истец требовал отменить результаты ВЛК, приказ ТЦК и приказы воинской части о зачислении его в личный состав. Дело рассмотрели суды двух инстанций, какое решение они вынесли – рассказывает Судебно-юридическая газета.

Позиция истца

Согласно материалам дела, 2 декабря 2025 года мужчина прибыл в территориальный центр комплектования. В тот же день его направили на военно-врачебную комиссию, которую проводили на базе Тернопольской городской больницы скорой помощи. По результатам осмотра ВЛК признала его годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Днем прохождения военнообязанным военно-врачебной комиссии датирован и приказ ТЦК №2062 о призыве мужчины на военную службу во время мобилизации. А 3 декабря его зачислили в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения.

Однако военнообязанный поставил под сомнение законность медицинского осмотра. В апелляционной жалобе он утверждал, что ВВК провели фактически формально, а результаты анализов внесли в карту обследования уже после вынесения заключения о годности.

В суде мужчина утверждал, что не имел возможности предоставить собственную медицинскую документацию для объективной оценки состояния здоровья.

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По его мнению, незаконные действия при задержании, ненадлежащее прохождение ВЛК и последующий призыв составляли единую цепочку нарушений, поэтому признание противоправными первоначальных действий должно было привести к отмене всех последующих приказов, в частности о зачислении в воинскую часть.

Поэтому истец просил отменить справку ВЛК, приказ о мобилизации и приказы командира воинской части, а также обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Суд не увидел оснований для отмены заключения ВЛК

Апелляционный суд проверил документы о прохождении медицинского осмотра и пришел к выводу, что материалы дела подтверждают проведение необходимых обследований. В частности, в карточке обследования и медицинского осмотра от 2 декабря 2025 года указано, что мужчине сделали общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи и рентгенологическое обследование.

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Также его осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, психиатр и ортопед.

Суд отметил, что заключение ВЛК содержало диагнозы и ссылки на соответствующие статьи Расписания болезней. По результатам осмотра мужчину признали годным к службе в определенных категориях воинских частей.

В то же время коллегия судей подчеркнула: оценка медицинских документов, установление диагнозов и определение степени годности относятся к компетенции ВЛК, а не административного суда.

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Кроме того, апелляционный суд обратил внимание, что мужчина не предоставил доказательств обращения в вышестоящую ВЛК с требованием пересмотреть заключение комиссии. Также в материалах дела не было подтверждений, что во время прохождения осмотра он заявлял о несогласии с решением, просил направить его на повторный осмотр или дополнительное медицинское обследование.

Отмена приказа о мобилизации не означает увольнения

Суд подчеркнул, что статус военнослужащего истец приобрел в тот день, когда соответствующий ТЦК направил его в воинскую часть.

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А потому спор о его дальнейшем пребывании в воинской части суд рассматривал уже сквозь призму законодательства о прохождении военной службы: согласно действующему законодательству, во время действия военного положения увольнение возможно только по предусмотренным законом основаниям, а Верховный Суд ранее определил, что призыв на военную службу во время мобилизации необратим и даже признание его противоправным не восстанавливает прежнее положение лица, призванного на военную службу.

"То есть обжалование приказа о мобилизации и вопрос увольнения с военной службы – это разные юридические вопросы. Даже если при призыве были допущены процедурные нарушения, они автоматически не создают оснований для исключения военнослужащего из списков части. В этом деле суд также отметил, что мужчина не предоставил доказательств обращения в воинскую часть с рапортом об увольнении и получения отказа. Поэтому суд не установил оснований для удовлетворения требования об исключении из списков личного состава", – пишет Судово-юридична газета.

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По результатам рассмотрения Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Тернопольского окружного административного суда от 15 июля 2026 года – без изменений.

Суд подтвердил, что обжалование нарушений при мобилизации не прекращает военную службу автоматически. После зачисления в списки личного состава военнослужащий может быть уволен только по основаниям, определенным законом. В то же время суд подчеркнул необходимость разграничивать обжалование заключения ВЛК и процедуры призыва и увольнения с уже начатой военной службы.

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