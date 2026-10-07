Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Виталий Портников
Виталий Портников

Журналист, публицист

Новости. Общество / Мнения
Time to read3 мин
icon 444
Блог |

На что рассчитывает Путин через четыре с половиной года войны

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела 7 октября 2026 года. Киевская область. Иллюстративное фото. Источник: ГСЧС Киевской области

На вопрос, на что же именно надеется Путин спустя четыре с половиной года российско-украинской войны в ситуации, когда его войска, которые должны были в первые месяцы после нападения захватить хотя бы всю Донецкую область (а на самом деле они должны были ее захватить, согласно путинскому плану, еще в 2014 году), на фоне продолжения санкций и начала украинских ударов по российской нефтепереработке, есть четкий и понятный ответ, пишет Виталий Портников для Hromada.us.

Далее текст на языке оригинала.

Путін сподівається на страх.

Торгувати страхом – це улюблений політичний прийом росіян, вони займаються цим сторіччями, коли потрібно замаскувати власні слабкості і проблеми. "Потьомкінські селища" імператорського фаворита князя Потьомкіна – картонні поселення, якими вельможа намагався виправдати перед Катериною II відсутність розвитку і корупцію на українських землях, давно вже стали одним з головних символів російської державності для усього світу.

Але головне російське "потьомкінське селище" – страх перед Росією.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 5,9 т.
Сомнения будут сбивать с ног, но не поддавайтесь: Львы – больше работайте, а Весам откроются новые возможности – гороскоп на 7 октября
icon 5,9 т.
Сомнения будут сбивать с ног, но не поддавайтесь: Львы – больше работайте, а Весам откроются новые возможности – гороскоп на 7 октября
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 3,6 т.
К концу этой недели жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится: повезет особенно в финансах
icon 3,6 т.
К концу этой недели жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится: повезет особенно в финансах
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 3,1 т.
Не ждите сильных заморозков: выкопайте эти цветы в саду в октябре
icon 3,1 т.
Не ждите сильных заморозков: выкопайте эти цветы в саду в октябре

Путін сподівається, що українці в пожежах після російських ударів в переляку капітулюють і ніяка армія йому буде не потрібна, бо вся Україна буде у нього в кишені. Путін сподівається, що європейці перелякаються війни з Росією й будуть голосувати за політиків, які зупинять допомогу Україні, проте знову домовляться про запуск трубопроводів з російським газом.

Путін сподівається, що американці завжди будуть боятися ядерного конфлікту з Росією й тому оберуть вкрай обережну модель поведінки з ним. Звісно, він буде підгодовувати представників чинної адміністрації обіцянками спільного бізнесу, але головне для нього, щоб боялися. Саме тому його ракети б’ють по київських мостах – не для того, щоб зруйнувати, а для того, щоб перелякати. Саме тому напередодні земельних виборів в Німеччині, що завершилися тріумфальним виступом ультраправої та ще й прокремлівської "Альтернативи для Німеччини", росіяни влаштували у східних землях країни цілий феєрверк диверсій. Саме тому російські пропагандисти, і навіть цілий міністр закордонних справ Лавров – попереджають про "дуже коротку війну" з Європою. Саме тому під час свого останнього виступу на засіданні Валдайського дискусійного клубу Путін вже говорив про ядерну війну майже як про неминучість – це вже адресовано американцям, така рушниця, яка вже висить на сцені політичного театру російського президента.

Не можна не визнати, що страхом Путін торгувати вміє. У росіян для цього є традиція, досвід і що найголовніше – бажання: саме в суцільному переляку навкруги вони бачать справжнє задоволення. Прогуляйтеся ввечері по околицях якогось там Нижнього Тагіла чи Череповця і тоді ви все зрозумієте, без моїх пояснень.

Якщо ми злякаємося – програємо, які б в нас насправді не були позиції й можливості. Саме на це він і розраховує.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Hromada.us
Похожие темы
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться