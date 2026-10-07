На вопрос, на что же именно надеется Путин спустя четыре с половиной года российско-украинской войны в ситуации, когда его войска, которые должны были в первые месяцы после нападения захватить хотя бы всю Донецкую область (а на самом деле они должны были ее захватить, согласно путинскому плану, еще в 2014 году), на фоне продолжения санкций и начала украинских ударов по российской нефтепереработке, есть четкий и понятный ответ, пишет Виталий Портников для Hromada.us.

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Путін сподівається на страх.

Торгувати страхом – це улюблений політичний прийом росіян, вони займаються цим сторіччями, коли потрібно замаскувати власні слабкості і проблеми. "Потьомкінські селища" імператорського фаворита князя Потьомкіна – картонні поселення, якими вельможа намагався виправдати перед Катериною II відсутність розвитку і корупцію на українських землях, давно вже стали одним з головних символів російської державності для усього світу.

Але головне російське "потьомкінське селище" – страх перед Росією.

Путін сподівається, що українці в пожежах після російських ударів в переляку капітулюють і ніяка армія йому буде не потрібна, бо вся Україна буде у нього в кишені. Путін сподівається, що європейці перелякаються війни з Росією й будуть голосувати за політиків, які зупинять допомогу Україні, проте знову домовляться про запуск трубопроводів з російським газом.

Путін сподівається, що американці завжди будуть боятися ядерного конфлікту з Росією й тому оберуть вкрай обережну модель поведінки з ним. Звісно, він буде підгодовувати представників чинної адміністрації обіцянками спільного бізнесу, але головне для нього, щоб боялися. Саме тому його ракети б’ють по київських мостах – не для того, щоб зруйнувати, а для того, щоб перелякати. Саме тому напередодні земельних виборів в Німеччині, що завершилися тріумфальним виступом ультраправої та ще й прокремлівської "Альтернативи для Німеччини", росіяни влаштували у східних землях країни цілий феєрверк диверсій. Саме тому російські пропагандисти, і навіть цілий міністр закордонних справ Лавров – попереджають про "дуже коротку війну" з Європою. Саме тому під час свого останнього виступу на засіданні Валдайського дискусійного клубу Путін вже говорив про ядерну війну майже як про неминучість – це вже адресовано американцям, така рушниця, яка вже висить на сцені політичного театру російського президента.

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Не можна не визнати, що страхом Путін торгувати вміє. У росіян для цього є традиція, досвід і що найголовніше – бажання: саме в суцільному переляку навкруги вони бачать справжнє задоволення. Прогуляйтеся ввечері по околицях якогось там Нижнього Тагіла чи Череповця і тоді ви все зрозумієте, без моїх пояснень.

Якщо ми злякаємося – програємо, які б в нас насправді не були позиції й можливості. Саме на це він і розраховує.

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