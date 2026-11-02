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На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома "Воздушной тревоги" и "ядерной угрозы"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,2 т.
На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома "Воздушной тревоги" и "ядерной угрозы"
Мем. Источник: Facebook/Макс Сауляк

Поздно вечером 1 ноября произошла хакерская атака на приложение "Воздушная тревога" в Украине. В приложении отображались сообщения об угрозе химической и радиационной опасности, а также уведомления об уличных боях в Киеве.

Впрочем, украинцев не слишком напугали подобные предупреждения, и вместо паники сеть взорвалась разнообразными мемами. Лучшие собрал OBOZ.UA.

О чем шутили в сети

В частности, украинцы начали интересоваться, будет ли работать "Нова пошта" во время ядерной тревоги и уличных боев.

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

Другие вспомнили популярный мем о Щекавице, где люди якобы договорились встретиться в случае ядерной угрозы, но на этот раз никто не пришел.

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"Когда пришел на Щекавицу, а там трэш – ядерная угроза, а никто не пришел", – шутят в сети. Другие пользователи возмущаются: "Люди, ну серьезно, как так можно? Мы же заранее договорились об этом…".

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

Скриншот

Мем. Источник: Facebook/Макс Сауляк

Не обошлось и без мемов о возвращении к будням после опровержения угрозы.

"Когда подтвердили, что ядерной угрозы все же нет: ясно, значит завтра на работу, ложимся спать", – писали украинцы.

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

Некоторые пользователи признались, что только ядерная или химическая угроза способна заставить их встать с постели. Другие шутят, что всю жизнь готовились к такому сценарию, вспоминая популярные постапокалиптические сериалы и игры, в частности The Last of Us и The Walking Dead.

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

В сети также появились шутки о том, что даже сообщения о ядерной опасности не способны изменить привычный распорядок дня украинцев и многое другое.

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Мем. Источник: Скриншот

Что предшествовало

В воскресенье, 1 ноября, в Украине произошла хакерская атака на приложение "Воздушная тревога". Пользователи получили необычные уведомления, в частности о химической и радиационной опасности.

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Сообщение. Источник: Скриншот

На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома ''Воздушной тревоги'' и ''ядерной угрозы''

Сообщение. Источник: Скриншот

В Воздушных силах ВСУ призвали граждан не паниковать и ориентироваться на информацию из официальных источников. Там также предупредили, что сообщения о радиационной угрозе в приложениях были ложными.

"Внимание! Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за сообщениями на нашем канале!" – подчеркнули военные.

Позже разработчик приложения "Воздушная тревога" подтвердил кибератаку и призвал не переходить по указанной ссылке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 ноября в России также произошел взлом системы оповещения МЧС (аналог украинской ГСЧС), в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun". Неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам после того, как официальное украинское приложение "Повітряна тривога" подверглось внешнему вмешательству.

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