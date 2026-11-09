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В Ровненской области трое человек отравились угарным газом: среди них двое детей

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
153
В Ровненской области трое человек отравились угарным газом: среди них двое детей
Газовая конфорка с включенным пламенем. Иллюстративное фото. Источник: Torsten Dettlaff/Pexels

В Ровненской области трое человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в многоквартирном доме.

Что известно об отравлении угарным газом в Ровненской области

Опасный случай произошел в одном из жилых домов в городе Дубно. В результате отравления медицинская помощь понадобилась трем жильцам, двое из которых – дети. По состоянию здоровья всех пострадавших доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В ГСЧС напомнили, что угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому человек может не заметить его скопления в помещении. Отравление этим веществом представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни.

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Спасатели призвали украинцев быть внимательными при пользовании отопительными приборами, а также не забывать о надлежащей вентиляции помещений.

В Ровненской области трое человек отравились угарным газом: среди них двое детей

Публикация ГСЧС Украины в Telegram. Источник: Скриншот

Другие случаи отравления угарным газом в Украине

Напомним, в Киевской области угарный газ унес жизни трех человек. Трагедия произошла в частном доме в поселке Песковка Бучанского района, где обнаружили тела двух мужчин и женщины.

По информации правоохранителей, погибшими оказались 63-летняя женщина, 68-летний мужчина и их 27-летний знакомый. О погибших 8 февраля сообщил местный житель, который обратился в полицию после того, как нашел их тела.

В Ровненской области трое человек отравились угарным газом: среди них двое детей

Предварительно причиной трагедии стала неисправность печного отопления. Источник: Полиция Киевской области

Предварительно, причиной трагедии стала неисправность печного отопления. По факту гибели трех человек правоохранители начали досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, в Виннице угарным газом отравилась целая семья – супруги и двое их детей в возрасте 15 и 11 лет. Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на улице Келецкой. Всех четверых пострадавших госпитализировали, они находились под наблюдением медиков.

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