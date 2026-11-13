''На прощании пообещала отцу помочь семье'': 18-летняя Алина Бойко из Херсона рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

18-летняя Алина Бойко была на работе, когда россияне обстреляли Херсон из РСЗО. Девушка знала, что родители как раз вышли на вечернюю прогулку с младшими сестренками, поэтому предчувствовала неладное. После трех мощных взрывов Алина пыталась дозвониться родным, но они уже не отвечали. Связаться ей удалось только с младшим братом. Сквозь слезы мальчик сказал, что мама ранена – из ее ноги торчит осколок. Историю своей семьи девушка рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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12-летний брат Алины Кирилл увидел последствия обстрела из окна. Он мгновенно побежал на детскую площадку, где находились родители с сестрами. Вскоре туда прибежала и Алина. Все родные получили тяжелые ранения.

Для 39-летнего отца семейства Игоря Бойко травмы головы и шеи оказались смертельными – шансов спасти его не было. Мать Елена получила ранение ноги. Больше всего пострадала трехлетняя Виктория. Во время взрыва она каталась на качелях. Девочка потеряла один глаз, а позднее в киевском "Охматдете" ей установили пластину на череп.

"Мне сразу сказали: одного глаза нет, а насчет второго еще точно не знают, будет ли она им видеть. Сейчас, к счастью, она видит этим глазом. Вика у нас очень сильная девочка", – рассказывает Алина.

6-летняя София получила осколочное ранение спины и перенесла тяжелую операцию, мелкий осколок до сих пор остается в ее теле. Мама Елена сейчас не может самостоятельно передвигаться. Она долгое время находилась в больнице, где ей сделали несколько операций.

"Как обещают врачи, у нее осталась одна операция. Нужно нарастить кость на ноге. Ей не хватает 8 сантиметров, потому что в нее попал осколок и раздробил кость. Сейчас у нее на ноге стоит АЗФ. А потом, когда уже установят косточку, этот аппарат снимут, и будем начинать ходить", – говорит Алина.

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После гибели отца и тяжелого ранения мамы Алина взяла на себя заботу о близких: воспитывает младших сестер и брата, заботится о матери. Сейчас семья переехала в Киев, чтобы получать необходимую медицинскую помощь. Алина объясняет, что привыкла брать ответственность на себя, ведь была старшим ребенком в семье.

"Я пообещала отцу в церкви, на прощании, что всегда буду со своей семьей, что помогу им встать на ноги! Сейчас прихожу домой, вижу малышей и понимаю, что мне есть ради кого это делать. Для своей семьи я хочу всего самого лучшего", – говорит девушка.

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Смотрите историю Алины Бойко и ее семьи здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.