На Полтавщине мужчина препятствовал мобилизации и поплатился: как его наказали

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Cу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьПотери РФ в Украине"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – ГенштабНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайнеГде смотреть и во сколько сегодня Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Где смотреть и во сколько сегодня Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISW"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышлоВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

На Полтавщине мужчина препятствовал мобилизации и поплатился: как его наказали

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
234
На Полтавщине мужчина препятствовал мобилизации и поплатился: как его наказали
Мероприятия ТЦК по оповещению. Источник: иллюстративное фото Минобороны/Facebook

В Полтавской области мужчина распространял информацию о местах работы мобилизационных групп. Он публиковал такие сообщения в открытых чатах Viber, чтобы помочь военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и полиции.

Мужчину признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Подробности сообщили на Facebook-странице Полтавского областного ТЦК и СП.

Подробности дела

По информации, установленной судом, с октября 2025-го по июль 2026 года мужчина регулярно размещал в открытых чатах Viber информацию о местах пребывания и маршрутах совместных групп ТЦК и полиции. В частности, он сообщал, где на территории Полтавского района проводят мобилизационные мероприятия.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
28,9 т.
В Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото
28,9 т.
В Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3,1 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех
3,1 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех
Алина МилсентАлина Милсент
1,4 т.
Как вырастить рассаду лаванды дома: один важный этап нужно провести уже в декабре
1,4 т.
Как вырастить рассаду лаванды дома: один важный этап нужно провести уже в декабре

Такие публикации мешали работе мобилизационных групп и позволяли военнообязанным избегать контактов с представителями соответствующих органов. Обвиняемый признал вину, раскаялся и помогал раскрывать правонарушение.

Решение суда

14 октября 2026 года Кобеляцкий районный суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

"Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года", – говорится в сообщении.

В течение испытательного срока мужчина должен регулярно посещать орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения.

Также суд постановил конфисковать смартфон, с помощью которого мужчина распространял информацию, и передать его в собственность государства.

На Полтавщине мужчина препятствовал мобилизации и поплатился: как его наказали

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в городе Зеньков Полтавской области мужчина сообщал в группе в Viber о местах пребывания группы оповещения, тем самым препятствуя работе ТЦК и СП. Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области мужчина предлагал сотрудникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеТЦКсудсудебные решенияУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!