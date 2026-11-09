На Полтавщине мужчина препятствовал мобилизации и поплатился: как его наказали

В Полтавской области мужчина распространял информацию о местах работы мобилизационных групп. Он публиковал такие сообщения в открытых чатах Viber, чтобы помочь военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и полиции.

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Мужчину признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Подробности сообщили на Facebook-странице Полтавского областного ТЦК и СП.

Подробности дела

По информации, установленной судом, с октября 2025-го по июль 2026 года мужчина регулярно размещал в открытых чатах Viber информацию о местах пребывания и маршрутах совместных групп ТЦК и полиции. В частности, он сообщал, где на территории Полтавского района проводят мобилизационные мероприятия.

Такие публикации мешали работе мобилизационных групп и позволяли военнообязанным избегать контактов с представителями соответствующих органов. Обвиняемый признал вину, раскаялся и помогал раскрывать правонарушение.

Решение суда

14 октября 2026 года Кобеляцкий районный суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

"Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года", – говорится в сообщении.

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В течение испытательного срока мужчина должен регулярно посещать орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения.

Также суд постановил конфисковать смартфон, с помощью которого мужчина распространял информацию, и передать его в собственность государства.

Главные истории дня

Напомним, в городе Зеньков Полтавской области мужчина сообщал в группе в Viber о местах пребывания группы оповещения, тем самым препятствуя работе ТЦК и СП. Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области мужчина предлагал сотрудникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета.