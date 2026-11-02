В первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярными

В этом ноябре удача для четырех знаков зодиака проявляется весьма необычным образом. Но необычное не значит плохое, и мы определенно не отказываемся от удачи в любой ее форме.

Видео дня

"Удача в ноябре – странное понятие, поскольку Венера находится в ретроградном движении почти весь месяц, образуя квадрат с Плутоном и действуя ему во вред". Эта удача может быть менее заметной, чем вам хотелось бы, но дайте ей шанс. Этот жутковатый сезон – счастливый, просто не в том смысле, в каком вы могли бы ожидать, пишет Yourtango.

Рак

Венера начала ретроградное движение в Скорпионе, до конца месяца Меркурий сделает то же самое. "Это шанс извлечь больше пользы из того, что приносит вам удовольствие", – объяснил Грим. "Вы замедляетесь и, возможно, берете перерыв от безумной рабочей нагрузки".

Когда вы думаете об удаче, вы, возможно, представляете себе лотерейные билеты и карьерный рост, но эта энергия немного сдержаннее. Она напоминает вам, как здорово чувствовать себя свободным и творческим, обладая собственными силами. Однако эта удача может также повлиять на вашу личную жизнь. "Некоторые из вас привлекут внимание возлюбленного из прошлого, – добавил астролог, – и вы даже можете восстановить связь".

Лев

Если ноябрь начнется не очень удачно, не отчаивайтесь. Возможно, вы окажетесь втянуты в конфликт, и в этом можно винить противостояние Марса и Плутона, а также квадратуру к Меркурию. Но после первой недели вы будете в безопасности. Более того, удача будет на вашей стороне.

РЕКЛАМА

"У вас должно быть достаточно энергии, чтобы все успеть", – сказал Грим.

Вы также можете прийти к важным ответам относительно того, где вы хотите жить и что хотите изменить в своем доме". Это также прекрасное время, чтобы провести время с семьей. Проведите время с близкими и насладитесь этим жутким сезоном.

Козерог

По словам Грима, "в вашей социальной жизни заложен огромный нереализованный потенциал". В ноябре вы воссоединитесь с важными для вас людьми из прошлого. "Это идеальный месяц для того, чтобы пересмотреть свои контакты и возобновить общение с кем-то, кто может включить вас в ценную сеть", – продолжил астролог. "Или вы можете возобновить дружбу, которую вы очень цените, но, возможно, раньше у вас не было времени на этого человека".

Главные истории дня

Если вы все сделаете правильно, эти удачные встречи могут привести к ценным возможностям, Козерог. Если вы давно мечтали о новой карьере, расширение круга знакомств – это именно то, что вам нужно, чтобы добиться больших успехов.

Весы

"В этом месяце у вас много забот", – сказал астролог. "Вы пытаетесь понять, почему так много всего кажется не так, как надо. Но с Солнцем в вашем знаке вам пойдет на пользу, если вы поставите себя на первое место".

Это все еще ваш сезон, и вы все еще в центре внимания. Однако это не значит, что вам нужно выступать. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть самим собой , и все остальное встанет на свои места. Как сказал Грим: "Вселенная пошлет вам людей и события, которые вам близки". Все, что вам нужно сделать, это оставаться верным себе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий