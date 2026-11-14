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Во Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжение

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,8 т.
Водительское удостоверение в Украине. Иллюстрация
Водительское удостоверение в Украине. Иллюстрация. Источник: legalaid.gov.ua

Во Львовской области полицейский оштрафовал водителя за управление автомобилем без соответствующей категории водительских прав. Водитель с этим не согласился и обратился в суд.

Мужчина доказал: правоохранитель ошибочно воспринял отметку "D" в техпаспорте как категорию транспортного средства, хотя она означала тип топлива – дизель. Какое решение в итоге принял суд – рассказали в Судебно-юридической газете.

Обстоятельства дела

Курьезная история произошла 10 сентября в селе Краснополка в Винницкой области. Там мужчину на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI остановили полицейские из-за невыполнения требований дорожного знака "Стоп-контроль".

Осмотрев документы водителя, правоохранитель заявил, что тот не имеет права управлять этим автомобилем, поскольку не получил соответствующую категорию.

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"Основанием для такого вывода стала буква "D" в графе P.3 свидетельства о регистрации транспортного средства. Полицейский воспринял ее как обозначение категории автомобиля, для управления которым нужны права соответствующей категории. За это на мужчину составили постановление об административном правонарушении и назначили штраф 3400 грн", – пишет газета.

Водитель не согласился с выводами полиции и обжаловал штраф в суде. Ведь упомянутая отметка "D" в графе P.3 техпаспорта указывает на дизельный тип топлива, а не на категорию транспортного средства.

Что решил суд

При рассмотрении дела Дрогобычский горрайонный суд Львовской области установил, что Mercedes-Benz Sprinter зарегистрирован как легковой пассажирский автомобиль. В нем девять мест вместе с водительским, а его полная масса составляет 3500 кг. Следовательно, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B, которое истец имел.

Категория D в водительском удостоверении дает право управлять автобусами, предназначенными для перевозки более 16 пассажиров, не считая водителя. А вот буква "D" в графе P.3 свидетельства о регистрации автомобиля действительно обозначает дизельное топливо.

Никаких других доказательств того, что водитель не имел права управлять этим Mercedes-Benz Sprinter, полиция суду не предоставила.

Таким образом, суд удовлетворил иск мужчины, отменил постановление о наложении штрафа в размере 3400 грн и закрыл дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Как рассказывал OBOZ.UA, скандал с преподавательницей винницкого вуза, которую обвинили в травле студентов в соцсетях, получил неожиданный поворот.

Суд признал, что университет не доказал наличие достаточных оснований для увольнения сотрудницы за аморальный проступок (конфликт возник во время события, не связанного с исполнением ее непосредственных обязанностей). Истица должна быть восстановлена в должности.

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