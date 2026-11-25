Львовский окружной административный суд признал противоправными и отменил приказы о мобилизации мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью. Причиной стало то, что ТЦК не проверил наличие оснований для автоматического продления его отсрочки.

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В результате суд удовлетворил иск и обязал отменить два спорных приказа. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть спора и обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК и воинской части. Он требовал отменить приказ начальника ТЦК от 22 августа 2026 года №5929 о его призыве по мобилизации и приказ командира воинской части №244 от той же даты о зачислении в списки личного состава.

Кроме того, мужчина просил обязать ТЦК внести данные об отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а воинскую часть – исключить его из списков личного состава.

Позиция ТЦК и воинской части

В ТЦК иск не признали и указали, что на момент проведения мобилизационных мероприятий в реестре "Оберег" мужчина числился как подлежащий призыву, а данные об отсрочке или бронировании отсутствовали. По мнению ТЦК, после истечения срока предыдущей отсрочки мужчина обязан был повторно обратиться через ЦПАУ с заявлением и документами.

Также ответчик подчеркнул, что после призыва истец приобрел статус военнослужащего, поэтому вопросы его дальнейшей службы должны решаться по правилам прохождения военной службы, а не через внесение отсрочки в реестр.

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Воинская часть также возражала против удовлетворения иска. Там пояснили, что командир действовал законно на основании именного списка от ТЦК и не имел полномочий самостоятельно проверять основания для отсрочки. Кроме того, в части заявили, что приказы уже реализованы, а увольнение военнослужащего возможно только по основаниям, предусмотренным ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Выводы и ключевые аргументы суда

Рассмотрев материалы дела № 380/18649/26, суд встал на сторону истца в части оценки законности его мобилизации. Судья напомнил, что согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, одним из обязательных этапов призыва является проверка оснований для отсрочки.

Главные истории дня

Должностные лица ТЦК располагали информацией о том, что мужчина ранее уже оформил отсрочку, но при мобилизации не исследовали это обстоятельство. Суд отклонил довод ТЦК о необходимости повторного обращения через ЦПАУ, указав, что эта норма касается только тех военнообязанных, которые оформляют отсрочку впервые.

Поскольку приказ ТЦК о призыве оказался противоправным, суд признал незаконным связанный с ним приказ командира воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава.

В итоге суд отменил оба спорных приказа и постановил взыскать с ТЦК в пользу истца 1064,96 грн судебного сбора, оставив вопросы непосредственного увольнения со службы и актуализации данных в реестре для решения в установленном законом порядке.

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Напомним, в Украине обсуждают возможность ограничить поступление в учебные заведения для мужчин мобилизационного возраста.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако в этом случае риск отказа пограничников в выезде возрастает.