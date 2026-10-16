В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

В лесу в Киевской области журналисты нашли фиолетовый гриб Lepista sordida. Об этой необычной находке написали в социальных сетях. Этот гриб имеет фиолетовую окраску, а его название может показаться необычным для тех, кто раньше с ним не сталкивался.

Видео дня

Судя по описаниям, леписта грязная (Lepista sordida) относится к роду леписта и считается съедобным грибом. Она похожа на рядовку фиолетовую, которую также называют лепистой фиолетовой. Однако между этими грибами есть несколько отличий.

Чем похожи грибы

Леписта грязная и рядовка фиолетовая имеют общие черты, в частности характерные фиолетовые оттенки. Оба вида растут на почве, богатой органическими остатками, а их плодовые тела могут появляться группами.

Фиолетовая рядовка распространена в Украине. Её можно встретить в хвойных и смешанных лесах, вдоль лесных дорог, в канавах, а также вблизи леса на приусадебных участках. Обычно этот гриб собирают с августа по ноябрь.

Леписта грязная имеет более широкий ареал и встречается в Европе, Азии, Африке, а также в Северной и Южной Америке. Она растёт в садах, на полях, пахотных землях и опушках лиственных лесов.

РЕКЛАМА

Основные отличия

Прежде всего грибы отличаются размерами. У грязной леписты шляпка обычно имеет диаметр 3–6 см. У фиолетовой рядовки она значительно больше — от 6 до 15 см.

Есть различия и во внешнем виде:

У грязной леписты шапка серо-розово-фиолетовая, которая при высыхании светлеет.

У фиолетовой рядовки плотная, мясистая шляпка с лиловыми оттенками, которые со временем могут меняться на серовато-лиловые или коричневато-лиловые.

Мякоть грязной леписты мягкая, серо-фиолетовая, почти без запаха.

Мякоть фиолетовой рядовки более плотная, лиловая или серовато-лиловая, с характерным приятным запахом свежей муки.

Главные истории дня

Оба вида считаются съедобными, однако по внешнему виду не всегда можно достоверно определить гриб. Некоторые другие виды также имеют фиолетовую окраску, а среди похожих грибов встречаются ядовитые.

Когда растут грибы

Плодовые тела грязной леписты развиваются преимущественно в августе и сентябре. Она питается органическими остатками, разлагающимися в почве.

РЕКЛАМА

Фиолетовая рядовка встречается дольше — с августа по ноябрь. Она также относится к грибам, разлагающим растительные остатки.

Несмотря на то, что оба вида описываются как съедобные, не стоит собирать и употреблять гриб только из-за сходства с известным видом. Для безопасного определения необходимо учитывать совокупность признаков, а в случае сомнений лучше не использовать находку в пищу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие грибы можно встретить в украинских лесах осенью.