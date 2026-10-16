В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. ФотоШел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. ФотоФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировалиThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировалиИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцамВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для УкраиныВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для УкраиныИллюстрация — покупка недвижимостиВ Украине взялись за риэлторов: новый законопроект уже в Раде"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из Европы"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из ЕвропыВ России заявили о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины: что известноВ России заявили о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины: что известноПоезд УкрзализныциПоезд Львов-Черновцы "забыл" 25 пассажиров посреди поля после воздушной тревоги: омбудсмен обратился в "Укрзалізницю". Видео

В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 24
В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото
Грязная леписта имеет небольшие размеры и фиолетовую окраску. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В лесу в Киевской области журналисты нашли фиолетовый гриб Lepista sordida. Об этой необычной находке написали в социальных сетях. Этот гриб имеет фиолетовую окраску, а его название может показаться необычным для тех, кто раньше с ним не сталкивался.

Судя по описаниям, леписта грязная (Lepista sordida) относится к роду леписта и считается съедобным грибом. Она похожа на рядовку фиолетовую, которую также называют лепистой фиолетовой. Однако между этими грибами есть несколько отличий.

В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Леписта грязная похожа на рядовку фиолетовую. Источник: Facebook.com

Чем похожи грибы

Леписта грязная и рядовка фиолетовая имеют общие черты, в частности характерные фиолетовые оттенки. Оба вида растут на почве, богатой органическими остатками, а их плодовые тела могут появляться группами.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 19,0 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
icon 19,0 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
Александр Москалюк (военный)Александр Москалюк (военный)
icon 9,6 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
icon 9,6 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 4,4 т.
Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона
icon 4,4 т.
Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Фиолетовая рядовка распространена в Украине. Её можно встретить в хвойных и смешанных лесах, вдоль лесных дорог, в канавах, а также вблизи леса на приусадебных участках. Обычно этот гриб собирают с августа по ноябрь.

В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Леписта грязная встречается в Европе и Азии. Источник: OBOZ.UA

Леписта грязная имеет более широкий ареал и встречается в Европе, Азии, Африке, а также в Северной и Южной Америке. Она растёт в садах, на полях, пахотных землях и опушках лиственных лесов.

Основные отличия

Прежде всего грибы отличаются размерами. У грязной леписты шляпка обычно имеет диаметр 3–6 см. У фиолетовой рядовки она значительно больше — от 6 до 15 см.

Есть различия и во внешнем виде:

  • У грязной леписты шапка серо-розово-фиолетовая, которая при высыхании светлеет.
  • У фиолетовой рядовки плотная, мясистая шляпка с лиловыми оттенками, которые со временем могут меняться на серовато-лиловые или коричневато-лиловые.
  • Мякоть грязной леписты мягкая, серо-фиолетовая, почти без запаха.
  • Мякоть фиолетовой рядовки более плотная, лиловая или серовато-лиловая, с характерным приятным запахом свежей муки.
В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Леписта грязная встречается в Европе и Азии. Источник: OBOZ.UA

Оба вида считаются съедобными, однако по внешнему виду не всегда можно достоверно определить гриб. Некоторые другие виды также имеют фиолетовую окраску, а среди похожих грибов встречаются ядовитые.

Когда растут грибы

Плодовые тела грязной леписты развиваются преимущественно в августе и сентябре. Она питается органическими остатками, разлагающимися в почве.

В Киевской области нашли съедобный гриб фиолетового цвета со странным названием: что о нём известно. Фото

Леписта грязная встречается в Европе и Азии. Источник: OBOZ.UA

Фиолетовая рядовка встречается дольше — с августа по ноябрь. Она также относится к грибам, разлагающим растительные остатки.

Несмотря на то, что оба вида описываются как съедобные, не стоит собирать и употреблять гриб только из-за сходства с известным видом. Для безопасного определения необходимо учитывать совокупность признаков, а в случае сомнений лучше не использовать находку в пищу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие грибы можно встретить в украинских лесах осенью.

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться