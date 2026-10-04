В Киевской области обнаружили эффектный съедобный гриб, которого опасаются даже опытные грибники. Фото

В Киевской области обнаружили съедобный гриб-зонтик, который легко спутать с опасными видами. Из-за этого правильно определить его в лесу может быть непросто даже опытным грибникам.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как распознать этот вид и где он растет. Также объясняем, какие ядовитые грибы могут быть похожи на него.

Как выглядит необычный гриб

Гриб-зонтик относится к семейству шампиньоновых. Его шляпка может достигать 20 сантиметров в диаметре: сначала она округлая или почти шарообразная, а со временем раскрывается и приобретает характерную форму зонтика.

Окраска может варьироваться от светло-бежевого до темно-коричневого. Поверхность покрыта чешуйками, а свежая мякоть обладает выраженным грибным ароматом. После разрезания она начинает краснеть.

Ножка длинная и тонкая — до 25 сантиметров в высоту и около 2 сантиметров в диаметре. На срезе её волокна также меняют цвет, становясь красноватыми или коричневыми.

РЕКЛАМА

У молодого гриба шляпка плотно прилегает к ножке. После раскрытия становится заметной характерная форма, благодаря которой этот вид и получил своё название.

У взрослых грибов хорошо видны пластинки, плотно прикрепленные к ножке. В центре шляпки расположено тёмно-коричневое пятно, от которого к краям расходятся более мелкие чешуйки того же цвета.

Главные истории дня

Где растет этот гриб

Гриб-зонтик чаще всего можно увидеть на лесных полянах и опушках. Он также встречается в садах и парках.

Обычно эти грибы появляются группами, тогда как одиночные экземпляры встречаются реже. Гриб-зонтик считается съедобным, а для приготовления преимущественно используют шляпки — они мягкие и приятные на вкус.

РЕКЛАМА

Среди его двойников есть ядовитые виды, поэтому при сборе следует внимательно присматриваться к характерным признакам.

Гребенчатый гриб-зонтик имеет небольшую, более закрытую шляпку – до 4 сантиметров в диаметре. Она светло-бежевая, а ее поверхность покрыта коричневыми пятнами.

Леопита каштановая — еще один вид, который можно спутать с грибом-зонтиком. Ее шляпка вырастает примерно до 5 сантиметров: в молодом возрасте она имеет форму колокольчика, а со временем полностью раскрывается.

При этом зонтик краснеющий является съедобным. Его также можно встретить в лесах, однако из-за сходства с некоторыми ядовитыми видами при сборе нужно быть осторожными.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном необычном грибе, который встречается в Киевской области. Астреус гигрометрический в зрелом возрасте раскрывается в форме звезды, а молодые грибы считаются съедобными.

В Карпатах можно встретить пестрый ежовик, известный как "грива льва". Этот гриб называют суперфудом XXI века. Он имеет длинные мягкие щетинки и растет преимущественно на мертвой древесине бука и дуба.