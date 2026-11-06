На Кировоградщине по улицам поселка гулял олень: ученый объяснил, почему животные перестали бояться людей. Фото

В Кировоградской области местные жители заметили оленя, который несколько дней подряд появлялся на улицах Александровской общины. Животное спокойно передвигалось возле жилых домов, школы и общественных учреждений, не реагируя на присутствие людей.

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Об этом сообщают местная жительница Надежда Коровина и кандидат биологических наук, зоолог Александра Пономаренко. Информацию также обнародовал Кропивницкий филиал "Газмережі".

По словам местной жительницы, оленя впервые сфотографировали 4 ноября возле школы в селе Бирки, которое граничит с Александровкой. Позже его видели уже непосредственно в поселке: он проехал по объездной трассе, побывал возле кафе и добрался до центральной улицы, где находится отделение "Новой почты".

Появление необычного гостя вызвало оживленное обсуждение среди местных жителей. В соцсетях люди шутили, что олень якобы пришел на почту забрать посылку. Позже фотографию животного опубликовали и представители местной газовой службы, возле здания которой также заметили рогатого гостя.

Надежда Коровина рассказала, что животное вело себя спокойно и совсем не боялось прохожих.

"Олень шел вдоль забора напротив школы. Он совершенно не боялся людей. Рядом шла женщина, а он не испугался и не отскочил в сторону. Просто посмотрел на нее и пошел дальше", – рассказала женщина.

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Зоолог Александр Пономаренко определил, что на опубликованных фотографиях изображен пятнистый, или японский, олень. Этот вид завезли в Украину из Восточной Азии охотники для разведения в специальных хозяйствах. Сейчас такие животные встречаются не только в охотничьих угодьях, но и в лесах и заповедниках.

На самом деле по фотографиям сложно установить, идет ли речь об одной и той же особи. В то же время это благородный олень или европейская лань, поскольку эти животные отличаются размерами и характерными особенностями рогов.

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По мнению Пономаренко, одной из причин появления оленя среди людей мог стать длительный запрет на охоту. Из-за отсутствия выстрелов животные постепенно теряют страх перед человеком. Не исключено также, что конкретный олень раньше содержался в полувольных условиях и привык получать пищу от людей.

"Почему они пришли? Потому что в них не стреляют. Охота закрыта несколько лет, поэтому зверь теряет страх", – объяснил ученый.

В то же время зоолог предупредил, что хотя обычно пятнистые олени – спокойные животные, осенью во время гона они могут вести себя агрессивнее. В этот период самец способен воспринять человека или другое животное как соперника и атаковать.

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Поэтому, если олень начинает реветь, рыть землю или демонстрировать возбужденное поведение, к нему лучше не приближаться. Спокойное животное можно фотографировать, однако специалисты в целом не советуют подкармливать диких зверей, ведь это может изменить их естественные пищевые привычки и приучить искать еду возле людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, если верить охотникам, в последнее время необычную картину можно увидеть на улицах населенных пунктов Прикарпатья. А именно – якобы дикие кабаны спокойно разгуливают возле человеческих жилищ в регионе.