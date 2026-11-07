В Хмельницкой области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль: много пострадавших. Фото

В субботу 7 ноября около 11:25 возле села Копачевка в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Volkswagen под управлением 54-летнего мужчины столкнулся с пассажирским микроавтобусом, за рулем которого находился 46-летний водитель.

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В результате ДТП есть пострадавшие – в больницу доставили 9 пассажиров микроавтобуса и водителя Volkswagen. Об этом сообщили на странице Хмельницкого районного управления полиции.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге возле села Копачевка Волочисской общины.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 54-летний мужчина, столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 46-летний водитель.





В Хмельницкой области произошло ДТП между Volkswagen и микроавтобусом. Источник: Национальная полиция Украины

"На Волочищине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", – говорится в материале.

В полиции отметили, что в микроавтобусе находились 9 человек, среди которых двое водителей. Всех их, а также водителя автомобиля Volkswagen, доставили в медицинское учреждение для обследования.

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Пока уточняется информация о количестве пострадавших и о том, какие травмы они получили. Полицейские работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Публикация Хмельницкого районного управления полиции. Источник: Скриншот публикации

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