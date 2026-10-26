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На Хмельнитчине женщина пыталась отбить зятя у ТЦК и поплатилась: как ее наказали

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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На Хмельнитчине женщина пыталась отбить зятя у ТЦК и поплатилась: как ее наказали
В Славуте женщина повредила камнем служебный автомобиль полиции и получила штраф. Источник: Pexels

В Славуте Хмельницкой области женщина бросила камень в служебный автомобиль полиции, пытаясь попасть в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который, по ее словам, неправомерно задержал ее зятя. В результате удара было повреждено заднее стекло машины.

Об этом говорится в постановлении Славутского горрайонного суда Хмельницкой области. Женщину признали виновной в мелком хулиганстве и назначили ей штраф в размере 85 грн. Кроме того, она должна уплатить 665,60 грн судебного сбора.

Что известно об инциденте

Согласно материалам дела, происшествие случилось 9 сентября около 07:00 на улице Примиськой в Славуте. Женщина подошла к служебному автомобилю Renault Duster и ударила камнем по заднему стеклу, повредив его.

Во время судебного заседания она не признала свою вину. Женщина утверждала, что не могла повредить автомобиль, поскольку сотрудники ТЦК избили ее и распылили ей в глаза слезоточивый газ.

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В то же время суд изучил протокол об административном правонарушении, рапорт полиции, показания свидетелей, фотографии поврежденного автомобиля и видеозаписи с камеры наблюдения и нагрудной камеры полицейского.

Свидетели подтвердили, что женщина находилась позади автомобиля в момент повреждения стекла. Самого броска камня они не видели, однако один из полицейских рассказал, что после инцидента женщина призналась в содеянном.

По его словам, она хотела попасть камнем в сотрудника ТЦК, который, по ее мнению, неправомерно задержал ее зятя, но вместо этого повредила служебный автомобиль.

На Хмельнитчине женщина пыталась отбить зятя у ТЦК и поплатилась: как ее наказали

Суд. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Как наказали женщину

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства подтверждают вину женщины в мелком хулиганстве. Ее объяснения судья отклонила, поскольку они были непоследовательными и противоречили показаниям свидетелей и видеозаписям.

При определении наказания суд учел характер правонарушения, личность нарушительницы и отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

В результате женщине назначили штраф в размере 85 грн. Также с нее взыскали 665,60 грн судебного сбора.

Напомним, на Волыни женщина предлагала полицейским деньги, чтобы ее мужа не доставляли в ТЦК. Однако правоохранители не согласились на предложение, и женщине пришлось отвечать за свои действия.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье мужчина бросил камень в автомобиль с полицейским и военнослужащими ТЦК, повредив капот и лобовое стекло. Суд назначил ему два года ограничения свободы, однако заменил наказание на один год испытательного срока.

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