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На Хэллоуин Землю накроет магнитная буря: какую мощность прогнозируют

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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На Хэллоуин Землю накроет магнитная буря: какую мощность прогнозируют
Магнитные бури в октябре. Источник: Freepik

В ночь на 31 октября геомагнитная активность достигнет уровня слабой магнитной бури G1, после чего будет постепенно снижаться. Наиболее неспокойной магнитосфера будет в ночные и утренние часы, а днем ситуация должна стабилизироваться.

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в первые часы 31 октября планетарный К-индекс достигнет 5 баллов. Такой показатель соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

В течение дня геомагнитная активность будет постепенно снижаться, хотя вечером возможно небольшое усиление.

На Хэллоуин Землю накроет магнитная буря: какую мощность прогнозируют

Прогноз глобальной геомагнитной активности. Источник: geomag.bgs.ac.uk

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Ночной пик активности

Самую высокую геомагнитную активность прогнозируют с 02:00 до 05:00. В этот промежуток К-индекс составит 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.

После этого показатели будут постепенно снижаться. В частности, с 05:00 до 08:00 К-индекс составит 4,67, а с 08:00 до 11:00 – 4,33 балла.

В период с 11:00 до 14:00 прогнозируют показатель около 4 баллов. Во второй половине дня магнитосфера станет спокойнее.

Прогноз по часам

Геомагнитную активность 31 октября прогнозируют со следующими показателями:

  • 02:00–05:00 – К-индекс 5, слабая магнитная буря уровня G1.
  • 05:00–08:00 – К-индекс 4,67, повышенная геомагнитная активность.
  • 08:00–11:00 – К-индекс 4,33, постепенное ослабление возмущений.
  • 11:00–14:00 – К-индекс 4, магнитосфера будет постепенно успокаиваться.
  • 14:00–17:00 – К-индекс 3, заметное снижение активности.
  • 17:00–20:00 – К-индекс 3, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной.
  • 20:00–23:00 – К-индекс 3,67, возможно незначительное усиление активности.
  • 23:00–02:00 (1 ноября) – К-индекс 4, сохранение геомагнитных возмущений.

Итак, самые высокие показатели ожидаются ночью и утром 31 октября. В течение дня активность будет постепенно снижаться, а вечером К-индекс будет оставаться ниже порога магнитной бури G1.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится.

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ХэллоуинМагнитная буряСША
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