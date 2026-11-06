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Двух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будет

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
14,6 т.
Двух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будет
Илюстрация к гороскопу. Источник: Создано с помощью ИИ

В период, когда Венера находится в Скорпионе до 25 октября 2026 года, у двух знаков зодиака произойдут изменения в отношениях или финансовом положении. Планета любви помогает нам с большей уверенностью подходить к романтическим отношениям и деньгам . Мы перестали зацикливаться на прошлом и на том, что могло пойти не так.

Теперь мы ставим себя на первое место, и Вселенная вознаградит эти перемены щедрым изобилием, пишет Yourtango

Скорпион

С Венерой в вашем знаке, Скорпион, вы – звезда шоу. Последние несколько лет были для вас хаотичными, поэтому вы будете рады узнать, что удача наконец-то на вашей стороне. От финансового успеха до потенциальных любовных интересов – вы притягиваете все самое лучшее.

"Это действительно благоприятный период для углубления ваших чувств, для обретения истинной близости, для установления связей", – объяснила астролог Мэй. Но вы также переживаете множество перемен. Есть вероятность, что ваша внешность или люди, которые вас привлекают, полностью изменятся. Просто не забывайте при этом практиковать любовь к себе. 

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Телец

Готовьтесь, Тельцы! Вы вступаете в эпоху самопознания , и все это ведет к вашей прекрасной романтической истории. С Венерой в Скорпионе ожидайте встречи с кем-то особенным или углубления ваших нынешних отношений. Наконец, вы готовы лицом к лицу встретиться со своими страхами и неуверенностью, и это изменит все.

Однако меняется не только ваша личная жизнь. Ваша карьера и амбиции тоже. "Вы даже можете столкнуться с вопросом, подойдет ли человек, которого вы выбираете, к той жизни, которую вы хотите", – добавила Мэй. На данный момент вам следует выбирать в качестве партнеров только тех людей, которые вас вдохновляют и помогают вам развиваться.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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