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В Черкасской области произошло ДТП с участием автокрана: погибли два человека. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
В Черкасской области произошло ДТП с участием автокрана: погибли два человека. Фото
ДТП.
Источник: Национальная полиция Украины.

Авария произошла 29 сентября на трассе Киев-Одесса недалеко от села Тихий Хутор Уманского района. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Водителя автокрана задержали и сообщили ему о подозрении. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

В Черкасской области произошло ДТП с участием автокрана: погибли два человека. Фото

Наслідки ДТП.

Источник: Національна поліція України.

Около 15:00 64-летний водитель автокрана при развороте налево выехал на встречную полосу и не уступил дорогу легковому автомобилю, который двигался в направлении Одессы.

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В результате столкновения погибли 46-летний водитель легкового автомобиля и его 60-летний пассажир. Еще один пассажир, 46-летний мужчина, получил медицинскую помощь на месте аварии, но от госпитализации отказался.

В Черкасской области произошло ДТП с участием автокрана: погибли два человека. Фото

Наслідки ДТП.

Источник: Національна поліція України.

Водителя автокрана с травмами доставили в больницу. После этого его задержали в процессуальном порядке в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Деснянском районе Киева в среду, 30 сентября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин есть пострадавшие, которых из искореженных автомобилей извлекали спасатели.

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