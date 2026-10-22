В Черкасской области мужчину с эпилепсией и судорожными приступами признали годным к службе, он пошел в суд: чем все закончилось

Черкасский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержке. Мужчина пытался обжаловать заключение военно-лекарственной комиссии, которая признала его годным к службе в определенных подразделениях, несмотря на диагноз эпилепсия.

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Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска и решил, что с заключением медкомиссии все в порядке. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть спора и позиция истца

В июне 2026 года мужчина прошел медицинский осмотр на базе Звенигородской многопрофильной больницы интенсивного лечения. По результатам ВВК ему установили диагнозы: "Эпилепсия с редкими приступами" и "Гиперметропия (дальнозоркость)".

На основании статьи 22б графы II Расписания болезней комиссия признала его годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, а также частях связи и охраны.

Мужчине не устроило такое решение. В иске он указал, что осмотр провели за один день по упрощенной процедуре без должного изучения анамнеза. Кроме того, врачи проигнорировали документы за 2024 год, в которых фиксировались судорожные приступы и проводилась аверсивная терапия.

Также комиссия не направила его на полноценное стационарное обследование в специализированное медучреждение. Мужчина требовал признать справку ВВК противоправной, отменить ее и обязать ТЦК направить его на повторное стационарное обследование.

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Выводы и решение суда

Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении исков. Суд установил, что истца осмотрели все профильные специалисты (хирург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог и психиатр), а также были проведены обязательные лабораторные и инструментальные исследования (анализы крови, мочи, флюорография). Нарушений порядка проведения осмотра согласно Положению № 402 суд не выявил. Суд обратил внимание, что истец обратился напрямую в суд, минуя обязательный этап обжалования решения районной ВВК в комиссии высшего уровня.

Главные истории дня

Согласно практике Верховного Суда, административные суды проверяют законность и процедуру принятия решений ВВК, но не имеют права самостоятельно переоценивать медицинские диагнозы, оценивать профессиональные действия врачей или определять степень годности к военной службе, так как это относится к полномочиям медицинских комиссий. В результате суд полностью отказал истцу в удовлетворении требований.

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