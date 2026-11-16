На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: в Украине действуют обновленные графики отключения светаИлюстрация к гороскопуТрем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решенияРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 годНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломотьНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломоть"Босс боссов": умер мексиканский наркобарон, которого считали одним из крупнейших контрабандистов в истории"Босс боссов": умер мексиканский наркобарон, которого считали одним из крупнейших контрабандистов в истории
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
171
На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото
Гриб герициум коралловидный. Источник: Facebook/Сергей Якубина

На Буковине в осеннем лесу обнаружили редкий гриб, который внешне напоминает морской коралл. Речь идет о гериции коралловидном, известном также как ежовик коралловидный, который занесен в Красную книгу Украины.

Об необычной находке сообщил в Facebook учитель истории Шебутинецкого лицея, специалист по экологическому образованию Национального природного парка "Хотинский" Сергей Якубина. По его словам, редкий гриб он заметил на трухлявом бревне в Мартыновом лесу неподалеку от села Шебутинцы Черновицкой области.

Чем особенен редкий гриб

Гериций коралловидный (Hericium coralloides) отличается необычным строением. В отличие от большинства привычных грибов, у него нет выраженных шляпки и ножки. Вместо этого его плодовое тело состоит из многочисленных разветвлений, покрытых тонкими белыми шипами, свисающими вниз.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,2 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
5,2 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,3 т.
Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов
4,3 т.
Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,5 т.
Не в 20 лет: назван точный возраст, когда люди достигают пика умственного и эмоционального интеллекта
2,5 т.
Не в 20 лет: назван точный возраст, когда люди достигают пика умственного и эмоционального интеллекта

Именно благодаря такому виду гриб напоминает морские кораллы или ледяные узоры. На его тонких шипах образуются споры, необходимые для размножения.

Этот вид обычно растет на мертвой древесине лиственных деревьев, в частности бука, дуба и березы. Гриб участвует в естественном разложении древесины, способствуя ее превращению в органические вещества.

На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергій Якубина

На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергей Якубина

Почему гриб занесен в Красную книгу

Гериций коралловидный относится к редким видам грибов, которые находятся под охраной в Украине. Одной из угроз его существованию является сокращение площадей старовозрастных лесов и удаление мертвой древесины, необходимой для развития гриба.

Собирать этот вид в природе запрещено, поэтому специалисты рекомендуют не повреждать его плодовые тела и ограничиваться фотографированием.

Интересно, что гериций коралловидный является близким родственником гериция ежового (Hericium erinaceus), известного также как "львиная грива". Последний привлекает внимание ученых из-за веществ, потенциальное воздействие которых на нервную систему продолжают изучать.

На Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл. Фото

Гериций коралловидный. Источник: Facebook/Сергей Якубина

Напомним, в Киевской области грибники нашли рыжики, которые могут расти до первых устойчивых морозов. Эти съедобные грибы чаще всего встречаются в хвойных лесах, а теплой и влажной осенью их можно найти даже в ноябре. Рыжики подходят для жарки, засолки и маринования.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах обнаружили необычные грибы рода рамария, внешне напоминающие оленьи рога. Они чаще всего растут возле поваленных деревьев и пней и могут иметь разную окраску. 

Похожие темы
Украинагрибылес
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!