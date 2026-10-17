Близнецов ждет море эмоций, а Весы получат большие деньги: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Сегодня Луна будет в Козероге, что обеспечит спокойную, даже немного сонливую субботу. Мы предпочтем сосредоточиться на простых делах, связанных с домом, здоровьем и комфортом. Мы оценим различные удобства, но также будем искать способы сэкономить – поэтому сегодня не лучший день для безумных покупок. Однако тот, кто сегодня сосредоточится на семейных финансах, может извлечь большую выгоду и принять важные решения.

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Астрологи утверждают, что также стоит спокойно поговорить с родственниками или друзьями, так как мы можем раскрыть некоторые секреты, пишет Vogue.

Овен

Вы почувствуете потребность создать позитивную атмосферу. Вам будет легче справляться с домашними делами, заботиться о близких и лично контролировать все. Ваша семья оценит ваши планы, но вечером поднимите себе настроение и сделайте что-нибудь только для себя. Если кто-то будет вас за это критиковать, не волнуйтесь слишком сильно. Соединение Нептуна советует вам помнить о необходимости заботиться о себе и своих эмоциях.

Телец

Тригон Луны подтолкнет вас к поиску нового вдохновения. Вы почувствуете потребность отвлечься от повседневной жизни или, в идеале, посетить какое-нибудь необычное место. Не берите на себя слишком много дополнительных обязанностей, так как у вас может не хватить сил справиться со всеми. Сегодня вам нужно время для мечтаний и хобби. Венера в оппозиции также благоприятствует встречам с друзьями и открытию новых, интересных интересов. Не все из них обязательно должны быть практичными, но важно, чтобы они приносили вам радость.

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Близнецы

Вас ждет очень хороший день. Тригон Солнца подарит вам оптимизм и вдохновит на осуществление ваших мечт. Не беспокойтесь о жалобах тех, кто менее талантлив, чем вы, и смело идите к своим планам. Послеобеденное время благоприятно для творчества и развлечений. В любви тригон Плутона может принести вам новости от кого-то из прошлого. Подумайте, стоит ли отвечать на них и возвращаться к уже закрытым историям.

Рак

Вас ждет успешная суббота, хотя противостояние Луны означает, что вы не сразу согласитесь со всеми близкими людьми. Будьте собой и не стесняйтесь высказывать свое мнение. Если кто-то вас критикует, возможно, ему самому трудно понять некоторые вещи. Держитесь на расстоянии, не говорите о своих секретах или проблемах. Во второй половине дня стоит заняться искусством или хобби, чтобы снять стресс.

Главные истории дня

Лев

Рано утром вы решите заняться важными делами. Соединение Марса с вашим знаком сделает вас амбициозным и нетерпеливым. Вы не потерпите ошибок и даже будете критиковать чужие идеи, если они вам не нравятся. Будьте осторожны, ведь не все будут такими же амбициозными, как вы. Некоторые могут просто захотеть поспать подольше и отдохнуть. Делайте то, что важно для вас, и вам будет лучше. После обеда лучше позаботиться о своем комфорте и здоровье.

Дева

Вас ждет более спокойный день. Вы начнете размышлять о своих жизненных планах и подводить итоги своих успехов. Во второй половине дня вы с энтузиазмом займетесь делами, связанными с домом и семьей. Вы удивите своих близких заботой и пониманием, а также почувствуете поддержку. Вечером вас посетит блестящая идея, будь то в академической сфере или в путешествии. Вложите силы в себя, потому что Луна в тригоне способствует росту.

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Весы

Солнце в соединении побуждает вас к росту и поиску новых решений. Вам понадобится больше вдохновения, так как старые проблемы начнут вам наскучивать. Однако вместо того, чтобы заново переживать свои эмоции, вы начнете их рационализировать и объяснять, поскольку Луна находится в квадратуре. Возможно, именно поэтому стоит изучить психологию и почитать больше на эту тему. Во второй половине дня ваше настроение изменится; кто-то пригласит вас на прогулку или на свидание и расскажет что-нибудь интересное.

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Скорпион

Венера в соединении с другими планетами позволит легко найти интересные темы для размышлений или обсуждения. Родственники также принесут различные источники вдохновения, но и попросят совета или посредничества. Вы почувствуете себя нужным и будете искать общения с разными людьми. Просто будьте осторожны, чтобы не оказаться между конфликтующими сторонами. Сегодня лучше оставаться объективным и подождать с оценками, пока ситуация не разрешится. Прогуляйтесь и отдохните, а другие пусть занимаются своими делами.

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Стрелец

Вы приготовите что-нибудь вкусное и придумаете отличные идеи для обустройства своей квартиры. Вы удивитесь, как многого сможете добиться сегодня быстро. Когда будете браться за сложные дела, наслаждайтесь своими успехами. Если кто-то начнет вас сегодня хвалить, поверьте ему. Ваши нетрадиционные идеи для различных развлечений также будут оценены по достоинству, а тригон Юпитера благоприятствует свиданиям и любви.

Козерог

У вас будет хорошее настроение. Вы будете рады встретиться с семьей или даже прогуляться в приятной компании. Соединение Луны также благоприятствует хобби и творчеству. Возможно, вы вспомните незавершенные проекты и снова почувствуете вдохновение. Не беспокойтесь о том, понравится ли кому-нибудь ваша работа или нужна ли она кому-либо. Самое главное – сегодня вы получите удовольствие и сохраните некоторую дистанцию ​​от остального мира.

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Водолей

Вы найдете множество идей, как провести свой выходной. Однако у семьи будут свои ожидания, а друзья напомнят вам о различных обещаниях. Люди перестанут вас критиковать, а вместо этого расскажут историю, которая заставит вас задуматься о более серьезных жизненных проблемах. Только после обеда погода благоприятна для отдыха, развлечений и занятий спортом. Позаботьтесь о себе, чтобы у вас хватило энергии на предстоящие дни.

Рыбы

Секстиль Луны наполняет вас энергией, но не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите. Вы также станете немного более замкнутым, и чрезмерно настойчивые вопросы некоторых родственников могут вас раздражать. Вам больше понравится заниматься учебой или серьезными размышлениями. После обеда сходите на прогулку. Больше физических упражнений и свежего воздуха улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя и вам не придется так сильно ни о чем беспокоиться.

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