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4 знаков зодиака ждут щедрость, изобилие и удача после полнолуния: только не бойтесь рисковать

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
204
4 знаков зодиака ждут щедрость, изобилие и удача после полнолуния: только не бойтесь рисковать
Илюстрация к гороскопу

Юпитер в Льве в союзе с Сатурном в Овне окажет положительное влияние на всех нас. Но, особенно – на 4 знаков зодиака. Эти знаки зодиака страстны и мудры не по годам.

В результате Вселенная считает, что они готовы к тому, чтобы их постигла большая удача, деньги, влиятельные знакомства, пишет Yourtango

Овен

Сатурн помогает замедлиться, особенно когда дело касается привлечения удачи . Иногда вы видите, как что-то происходит, и предполагаете, что нужно действовать очень быстро. Сатурн учит вас наблюдать, не делая никаких предположений. Вам это не всегда дается легко.

Юпитер в Льве поможет вам найти золотую середину между действием и терпением. Невероятно, но вы найдете множество способов почувствовать себя счастливыми. И, возможно, даже почувствуете себя очень творчески, занимаясь этим. Ваша удача в том, что это дарит вам романтику и радость без лишних затрат и сожалений.

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Дева

Приготовьтесь, Дева. Вы и так отлично все организовали, так почему же вы все еще чувствуете, что не контролируете свой график? Это действительно раздражает, когда приходится заниматься финансовыми делами с кем-то еще.

Вы решаете глубоко вздохнуть и расслабиться. Вам не хочется беспокоиться о том, что что-то не получится, когда обычно все складывается удачно. Именно тогда все начинает вставать на свои места. Вы так рады, что не волновались и не придавали этому большого значения. Вместо этого вы сосредоточились на вере и внутренней уверенности.

Стрелец

Иногда вам бывает немного сложно брать на себя обязательства перед другими. Вы определенно знаете, как это делать. Вам просто не нравится, когда другие люди указывают вам, как, по их мнению, вы должны себя вести. Забавно, что в понедельник вы работаете намного раньше всех, но вам никто ничего не говорит.

У вас все продумано до мелочей, и выглядит это многообещающе. Вы знаете, каким хотите видеть свое будущее. Проявляя инициативу , вы разгадываете секрет удачи. Вы показываете всем, что овладели искусством стремления к изобилию.

Рыбы

Сатурн в Овне учит вас финансовой ответственности. Вы действительно перепробовали все, чтобы взять это под контроль. Единственная проблема в том, что в последнее время Юпитер в Льве усугубляет ситуацию. В понедельник вы сосредоточитесь на своей обычной рутине. 

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