4 знака зодиака ждет новый опыт в конце октября: эти перемены окажутся для них весьма удачными

Когда 28 октября Луна войдет в созвездие Близнецов, она подтолкнет четыре знака зодиака к тому, чтобы попробовать что-то новое. Эти перемены окажутся для них весьма удачными. Иногда достаточно немного изменить подход, чтобы наконец увидеть результаты. Близнецы поощряют обмен идеями и использование удачных из них для экспериментов.

Видео дня

Благодаря такому общению, представители этого знака зодиака обретают изобилие, пишет Yourtango.

Близнецы

Когда Луна входит в ваш знак зодиака в среду, это действительно открывает глаза. Полнолуние в понедельник закрыло дверь, которую вы не ожидали закрыть. Эта ситуация заставила вас оценить, насколько ценно ваше время. Возвращение времени в категорию ценного означает, что вы хотите проводить его больше с людьми, а не только с работой.

Кажется, что в последнее время вы думаете только о работе, но на самом деле вы жертвовали своими желаниями ради заботы о других. Но когда такой образ мышления начинает давать обратный эффект, изменение подхода – одно из самых удачных решений. На работе вы сосредотачиваетесь только на работе. Дома – на людях, которые рядом с вами. Разделение обязанностей открывает двери к изобилию, которое нельзя купить за деньги.

Лев

В среду вас ждет изобилие благодаря силе ваших связей. Ура дружбе! Луна в Близнецах открывает особый двухдневный период, когда вам действительно необходимо укреплять свои отношения .

28 октября кто-то начнет вспоминать обо всем, что вы делаете действительно хорошо. Вам могут предложить работу или спросить, сколько вы берете за свои услуги. Рассказывать людям из вашей сети о том, чем вы занимаетесь или что планируете расширять, может быть очень выгодно.

Весы

Весы, вы постоянно потребляете идеи и контент. Вы всегда узнаете что-то новое и сохраняете видео на потом. Возвращение к ним, когда Луна будет в Близнецах 28 октября, поможет вам открыть для себя идеи, о которых вы раньше не думали.

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Вы видите что-то и думаете, что, возможно, могли бы сделать это сами. У вас есть время попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Пробовать что-то новое на самом деле приносит удачу. Вы не будете ждать, пока жизнь даст вам разрешение. Вы сами и есть это разрешение, Весы!

Водолей

В среду вы будете полны любви. Луна в Близнецах заставит вас задуматься обо всем, что вы хотите пережить в ближайшее время с человеком, который вам действительно дорог. Вы немного кокетливы и совершенно открыты для новых впечатлений. Именно эта открытость к переменам позволяет другим легко приглашать вас куда-нибудь.

Главные истории дня

Сегодня тот день, когда нужно выйти и повеселиться. Нахождение в центре событий стимулирует ум и заставляет задуматься о том, как вам нравится находиться в окружении людей. Вы отправляетесь куда-нибудь поблизости и знакомитесь с новыми людьми. Разговор помогает мыслить нестандартно. Ваш разум полон множества креативных идей, которые могут принести вам удачу.

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