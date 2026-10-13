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Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум "Освіта ДивоСвіту 202"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read13 мин
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Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум "Освіта ДивоСвіту 202"
IV форум "Освіта ДивоСвіту"

4 октября 2026 года в киевском Pochayna Event Hall состоялся IV форум "Освіта ДивоСвіту". Мероприятие собрало более 40 ведущих спикеров – философов, военных, ученых, художников, управленцев и практиков в сфере образования, а также сотни педагогов, родителей и общественных деятелей со всей Украины.

Сквозной темой форума этого года стало "Искусство быть" – видение, построенное вокруг четырех ключевых состояний современного человека: способности видеть реальность без искажений, понимания глубинных связей, ответственного действия и сохранения внутренней целостности. Это разговор об образовании не как о системе оценок или формальных дипломов, а как о пространстве формирования свободной личности, способной сохранять внутренние ориентиры во времена крайних испытаний.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Инесса Кравченко — издательница "Колесо жизни", ведущая и организатор форума. Источник: пресс-служба

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Инесса Кравченко, издательница "Колесо жизни", ведущая и организатор форума: "Самым важным достижением форума стало ощущение общности. Люди с самым разным опытом – военным и гражданским, образовательным, художественным и философским – говорили об одном: в центре образования должен оставаться человек. Не оценка, не программа или выполненный норматив, а ребенок, которого нужно услышать, помочь ему почувствовать собственную ценность, обрести внутреннюю опору и найти "внутренний дом".

Пожалуй, самое ценное произошло уже после форума: люди возвращались домой с ощущением, что они не одни. Что их труд – не странная мечта отдельной "белой вороны", а часть общего поиска. "Чудесный мир" продолжился в них – в школах, разговорах, взглядах, решениях и встречах с детьми. Ведь мир, к которому мы стремимся, не появится сам по себе. Он рождается каждый раз, когда человек, несмотря на страх и неопределенность, решает взращивать живое. И помогает другому человеку открыть в себе силу творить будущее".

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Театр Люси Пономаренко,. Источник: пресс-служба

Программа Главной сцены предложила участникам глубокое погружение в проблемы современной педагогики, философии и воспитания:

Философ и капеллан Андрей Зелинский обозначил человеческое достоинство в речи "Роскошь быть человеком", подчеркнув, что свобода требует ответственности и внутренней зрелости. Доктор философских наук Сергей Форкош проанализировал пределы компьютеризации в выступлении "Зачем учиться, если ИИ знает ответ?", а социолог Алла Петренко-Лысак раскрыла феномен дома и корней через память и путь.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Георгий Коваленко – священник и философ. Источник: пресс-служба

Священник и философ Георгий Коваленко говорил о духовных заветах и свободе в выступлении "Софийность". Клинический психолог, ветеран ВСУ и директор школы #brobots Филипп Духлий в выступлении "Смелость быть плохим" подчеркнул, что современному воспитанию не хватает умения ставить границы и учить детей выдерживать трудности: фрустрация без поддержки травмирует, но поддержка без границ лишает ребенка стойкости. Генерал-майор СБУ Юлия Лапутина раскрыла тему морального выбора во время войны, а полковник Виктор Шидлюх представил опыт развития военного лидерства.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Юлия Лапутина, генерал-майор СБУ

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Филипп Духлий – клинический психолог, ветеран ВСУ и директор школы #brobots. Источник: пресс-служба

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Виктор Шидлюх, полковник Вооруженных сил Украины. Источник: пресс-служба

Врач Вячеслав Смирнов и диетолог Ксения Фощий обосновали важность телесности и здоровья как важнейшей основы для успешного обучения. Профессор Виктория Халамендик представила антропософский взгляд на биографию человека и его 12 чувств, подчеркнув, что образование – это "путь", а не "услуга". Директор Britannica School Лариса Андрийченко акцентировала внимание на отличиях персонализированной школы от массовой, отметив, что они "просто делают разные вещи", ведь персонализация строит процесс ради развития уникальности самого человека. Поэт Владимир Никитин размышлял о пути мастера и ученика.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Ксения Фощий, диетолог

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Владимир Никитин – поэт. Источник: пресс-служба

Философ Александр Филоненко в выступлении "Искусство быть счастливым посреди катастрофы" поделился своим видением того, как даже в самые мрачные времена сохранять способность удивляться, быть благодарным и создавать общие смыслы. Основатель Cowo.guru Андрей Мельник раскрыл концепцию "Школы горожанина". Доктор философских наук, директор ОО "Несторовский центр" Виталий Хромец говорил о ключевой роли учителя в образовании в своем выступлении: "Солдат выигрывает войну. Учитель выигрывает мир".

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Александр Филоненко – философ. Источник: пресс-служба

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Виталий Хромец, доктор философских наук, директор общественной организации "Несторовский центр". Источник: пресс-служба

Андрей Зелинский, военный капеллан, философ, соучредитель Украинской академии лидерства: "Настоящий человек, по Сковороде, начинается с сердца. А сердце в философии Сковороды – это бездна мыслей, а значит, и возможностей. Оно не имеет четких очертаний или определений, оставляя человеку пространство для самопознания, поиска своего зерна, своей силы и собственного пути.

Образование – именно об этом. Учитель – это больше, чем профессия, это искусство и даже миссия. Особенно сегодня, в Украине: помочь человеку во время неопределенности найти себя, увидеть собственные возможности и развить свой потенциал. Для того, чтобы засевать поля, прокладывать мосты и зажигать звезды…"

Важной частью форума стала запись живого подкаста "По тексту" на тему: "Прочитать войну: зачем военная литература современному образованию", которая проходила прямо на главной сцене. Модератором беседы выступил автор и ведущий подкаста – актер, режиссер, радиоведущий и военнослужащий НГУ Кирилл Лукаш. Участники дискуссии – поэт, музыкант и военнослужащий Олег Каданов, а также парамедик, волонтер и военнослужащая Юлия Паевская ("Тайра"). Они обсудили важную роль учителя в жизни каждого человека (в широком смысле этого слова) и значение книг, написанных непосредственными участниками боевых действий, а также рассказали о своих новых книгах, которые в ближайшее время будут опубликованы.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Олег Каданов, Кирилл Лукаш, Юлия Паевская ("Тайра"). Источник: пресс-служба

Параллельно с Главной сценой работала зона панельных дискуссий, где эксперты обсуждали практические инструменты трансформации отрасли:

  1. Образование через призму войны: обсуждались вопросы безопасности, переосмысления роли учителя, поиска баланса между украинской и зарубежными системами обучения и воспитания человека будущего в условиях военного положения (модератор – Анна Иваницкая; участники: Екатерина Стрий, Виктория Хромец, Никита Цивинский, Иванна Коберник, Ростислав Перехожук).
  2. Искусство оставаться человеком: состоялась дискуссия о роли культуры, музыки, литературы и эмпатии в формировании зрелой личности (модератор – Виктория Халамендик – доктор философских наук, профессор, эксперт по вопросам воспитания и образования детей и взрослых). Руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько подчеркнула, что гуманное и бережное отношение к животным и окружающей среде является базовым фундаментом для воспитания здорового, чуткого общества. Также в панели приняли участие Антон Атаманчук, Наталья Вайнилович, Виталий Загоруйко и Ольга Бондарчук.
  3. Образование в действии: как создавать сильные образовательные среды – практическая панельная дискуссия, посвященная управленческим решениям, инновациям, партнерствам и обеспечению финансовой устойчивости учебных заведений. Исполнительный директор Украинского культурного фонда Анастасия Образцова подчеркнула, что главным активом образовательного учреждения для привлечения негосударственного финансирования является институциональное доверие, прозрачность и способность мыслить языком измеримых результатов. Модератором дискуссии выступил Иван Форманюк, а к обсуждению присоединились Леся Литвиненко, Анна Пуцова и Елена Ведерникова.
Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Леся Литвиненко. Источник: пресс-служба

Особую атмосферу мероприятия создавала художественная программа: пластический перформанс от театра Люси Пономаренко, выступления фольклорного ансамбля "Кралица" под руководством Ивана Синельникова, DakhTrio, Павла Гоца (участника группы NAZVA и военнослужащего) и Ивана Ткаленко (бандуриста и военнослужащего), Евгения Хмары и певицы ODARA. Пронзительным моментом стало чтение стихов военными поэтами – Игорем Митровым и Еленой Герасимьюк в сопровождении бандуриста Евгения Йовенко (музыкант ONUKA, военнослужащий). Музыкальным финалом мероприятия стало исполнение "Гимна ДивоСвита" Евгением Хмарой и ODARA.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Театр Люси Пономаренко. Источник: пресс-служба

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Павел Гоц, участник группы NAZVA и военнослужащий. Источник: пресс-служба

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Евгений Хмара и певица ODARA. Источник: пресс-служба

О форуме "Освіта ДивоСвіту"

Это ежегодный всеукраинский мировоззренческий и образовательный форум, основанный издательством "Колесо Жизни" и научно-образовательной платформой "Людина ДивоСвіту". Цель мероприятия – переосмысление образования не как инструмента получения баллов или диплома, а как процесса формирования свободной, целостной личности, способной опираться на собственные ценности и творить будущее.

Искусство быть во время войны: в Киеве состоялся IV форум ''Освіта ДивоСвіту 202''

Иван Ткаленко – бандурист и военный. Источник: пресс-служба

Мировоззренческой основой и концептуальным ориентиром форума является сказка военного капеллана и философа Андрея Зелинского "Семеновым звездам". Ежегодно мероприятие собирает "созвездие" мыслителей, военных, ученых, педагогов, управленцев и художников для совместного поиска внутренних опор и ответов на ключевые вызовы украинского общества.

Организаторы мероприятия: издательство "Колесо Жизни" и неформальная исследовательско-образовательная платформа "Человек ЧудоСвета".

Специальный партнер: Учебно-методический центр "Образование. Дети. Будущее".

Генеральный медиапартнер: "Всеосвита"

Медиапартнеры: "Громадське радіо", Mind.ua, The Page, Speka, "Вечерний Киев", Oboz.ua, "Фокус", "Деловая Столица", Education.ua, Ua.news.

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