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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Журналист и военный эксперт

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Новости. Общество / Мнения
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Блог |

Мирных жителей Славянска и Краматорска нужно принудительно эвакуировать, чтобы спасти их жизни

Мирных жителей Славянска и Краматорска нужно принудительно эвакуировать, чтобы спасти их жизни
Краматорск, ноябрь 2026 года. Источник: 93 ОМБр / Iryna Rybakova

Необходима принудительная эвакуация мирных жителей из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов на передовой, чтобы спасти их жизни.

Далее текст на языке оригинала.

Ворог рветься на Словʼянськ та Краматорськ – це стратегічна ціль наступу російських окупантів. Кожен день по містах бʼють бомби, ракети і сотні дронів. Росіяни полюють на будь-яку людину та машину.

Дуже часто гинуть мирні люди, дуже часто треба робити евакуацію, доставляти харчування та воду літнім людям та родинам з дітьми, які не можуть про себе подбати. Таких людей, які не можуть вижити самі без сторонньої допомоги, неповнолітніх дітей, треба вивозити у першу чергу.

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Я багато бачив загибель мирних мешканців у різних містах, бачив, як люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами.

Сподіваюсь, що знайдеться якийсь відповідальний керівник, який докладе зусиль для порятунку мирних мешканців із зони бойових дій.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Юрия Бутусова
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