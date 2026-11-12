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Мясорубка мнет мясо вместо того, чтобы резать: как наточить нож и решетку

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
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Разобранная механическая мясорубка с ножом, решеткой и абразивным камнем рядом
Мясорубка мнет мясо вместо того, чтобы резать: как наточить нож и решетку. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Чтобы механическая мясорубка снова резала мясо, нож и рабочую поверхность решетки притирают на ровном абразивном камне. Остроты лезвий недостаточно: детали должны плотно прилегать друг к другу, иначе волокна будет затягивать в промежуток между ними.

О том, как заточить режущие детали механической мясорубки дома, рассказывает OBOZ.UA. Основная задача – восстановить их плоские контактные поверхности без перекосов и заваленных краев.

Почему нож должен плотно прилегать к решетке

Во время вращения шнек подает мясо к отверстиям решетки, а нож срезает его у их краев. Эти детали работают в паре: лезвия скользят по решетке, которая служит второй режущей поверхностью. Поэтому износ любой из них ухудшает измельчение.

Если между ножом и решеткой образуется зазор, мясо зажимается и разминается. Жилы наматываются на нож, ручку становится труднее крутить, а вместо равномерного фарша получается смятая масса. Заточка только ножа не устранит проблему, если контактная поверхность решетки неровная.

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Перед работой разберите мясорубку, вымойте детали и удалите остатки жира и волокон. Запомните, какой стороной решетка прилегала к ножу: именно эту поверхность нужно обрабатывать. Трещины, сколы и глубокие повреждения – повод заменить деталь, а не пытаться сточить их дома.

Как притереть нож и решетку на камне

Возьмите плоский мелкозернистый абразивный камень без углубления посередине. Положите его на устойчивое основание, чтобы он не скользил. Подготовьте поверхность в соответствии с типом камня: водный смочите водой, для остальных следуйте рекомендациям производителя абразива.

Положите нож на камень той плоской стороной лезвий, которая соприкасается с решеткой. Все лезвия должны одновременно касаться абразива. С легким равномерным нажимом водите нож кругами или восьмеркой, не наклоняя его и не нажимая сильнее на один край.

Мясорубка мнет мясо вместо того, чтобы резать: как наточить нож и решетку

Во время притирки нож не наклоняют и не заваливают его края. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Периодически смывайте металлический шлам и осматривайте поверхность. Равномерный след обработки на всех лезвиях помогает оценить, нет ли перекоса. Не пытайтесь сделать отдельную фаску, как на кухонном ноже: здесь важно сохранить плоскость, прилегающую к решетке, и снимать минимум металла.

Решетку положите на камень рабочей стороной и притирайте такими же плавными движениями. Держите ее плоско, не раскачивая, периодически осматривая след абразива на поверхности вокруг отверстий. Если остаются глубокие борозды или заметная неровность, лучше отдать пару на профессиональную шлифовку.

Как собрать мясорубку после заточки

Тщательно вымойте нож и решетку, в том числе отверстия, чтобы удалить абразивные частицы и металлическую пыль. Высушите детали. Не проверяйте остроту пальцем по режущей кромке – оценивайте качество обработки визуально, а результат работы – после сборки.

Установите нож плоской режущей стороной к решетке, а решетку – обработанной поверхностью к ножу. Ее паз должен войти в соответствующий выступ корпуса. Затяните прижимную гайку так, чтобы детали плотно соприкасались, но механизм не заклинивало: чрезмерная затяжка не выровняет поверхности.

Проверьте работу на небольшой порции охлажденного мяса, очищенного от грубых сухожилий. Если мясорубка по-прежнему мнет его, проверьте правильность установки ножа, посадку решетки и затяжку гайки. Заметный люфт или износ механизма требуют отдельного устранения – заточка их не уберет. 

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